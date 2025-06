Qué fue lo que le pasó al Flaco Solórzano: llegó en ambulancia a urgencias

Anuncios

El cuerpo tiene su manera de decir basta, incluso en los días más comunes. Y eso fue lo que le pasó al reconocido actor colombiano Fernando Solórzano, más conocido como el ‘Flaco’ Solórzano, quien en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al compartir, desde una camilla, el motivo por el que terminó en urgencias. La razón: un cólico tan intenso que lo dejó sin opción distinta a acudir a un centro médico.

El episodio empezó temprano, de madrugada. Un dolor punzante en el costado le recordó algo que ya había vivido antes: los cólicos renales, esos viejos conocidos que suelen atacar sin previo aviso. Esta vez no fue la excepción. El malestar lo sacó de la cama a las cinco de la mañana, y poco después decidió no esperar a que el dolor se agravara. En compañía de su pareja, se dirigió de inmediato a una clínica.

Primero pasó por urgencias, donde los médicos le realizaron exámenes para entender con precisión el origen del dolor. Sin embargo, la situación no se estabilizaba. Por eso, tuvo que ser remitido en ambulancia a otro centro de atención, mientras recibía medicamentos para intentar mitigar la molestia.

Desde la ambulancia, el actor documentó el momento con la tranquilidad de quien ya ha enfrentado esta dolencia antes, pero con la preocupación de alguien que no olvida lo impredecibles que pueden ser los cálculos renales. Para él, no era la primera vez que lo atacaban, pero sí una de las más intensas. Aunque el susto fue grande, logró mantenerse en pie, incluso con algo de humor, asegurando que tuvo suerte de no estar en La Casa de los Famosos en ese instante.

El cólico renal, conocido por ser uno de los dolores más fuertes que una persona puede experimentar, le impuso una pausa forzosa a su rutina. Y aunque el ‘Flaco’ lleva años lidiando con este problema, hacía bastante tiempo que no lo sorprendía de forma tan agresiva.

Por ahora, el actor permanece bajo observación médica y se espera que comparta más detalles sobre su evolución con la misma cercanía con la que relató el inicio de esta jornada clínica. Sus seguidores, mientras tanto, le desean una pronta recuperación y lo esperan de vuelta con la energía que lo caracteriza.

Porque incluso los más fuertes, como él, a veces necesitan detenerse. Aunque sea por culpa de un dolor que no avisa y que, como suele pasar, llegó sin pedir permiso.