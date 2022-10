¿Qué fue de Ivy Queen, la cantante de reggaetón más envidiada por Karol G?

.Publicidad.

Si hay una Bichota en el reggaetón, es sin duda Ivy Queen, solo basta con observar a las cantantes emergentes que copian su estilo, uno que nació hace más de 30 años en Puerto Rico.

Karol G es una de sus seguidoras, desde sus letras, videos hasta atuendos y extravagantes uñas es una replica andante de Ivy Queen, la reina del reggaetón y la primera mujer en incursionar en un género músical machista que era dominado por hombres como Daddy Yankee, Don Omar, Tito El Bambino, Wisin & Yandel, entre otros. Si en Colombia se escuchó por primera vez el reggeaton fue cuando en la radio no dejaba de sonar Felina o Micaela, en esa época Ivy Queen apenas alcanzaba la fama en San Juan de Puerto Rico después de un duro camino que inició en 1996 cuando lanzó su primer albúm En mi imperio en el que su principal canción se llamaba Como Mujer.

Sin embargo, no fue suficiente, el reggaetón todavía no tenía tanta fuerza como en la actualidad y los pocos cantantes que debutaban eran hombres. Así fue como Ivy Queen fracasó con su primer albúm y Sony Music le terminó el contrato al no dar las ventas esperadas. En ese momento, Martha Ivelisse Pesante -nombre de Ivy Queen- supo que si quería prosperar no sería como solista sino apareciendo de segunda solista en las canciones de los cantantes del momento. Así terminó haciendo duetos que fueron un hit en América Latina y Estados Unidos como "Quiero Bailar" en el año 2002.

Lemas como "Soy la diva, la potra, la caballota" son frases copiadas que Ivy Queen no paraba de rapear hace 30 años. Aunque empezó a ganar fama acompañando a sus colegas en sus canciones, no sería hasta el 2003 con el sencillo Diva que la llevarían al estrellato. Ya con un nombre más conocido, Sony la volvió a contactar viendo en ella una promesa del género y su carrera despegó. El empoderamiento femenino es uno de los principales temas de su repertorio donde siempre recuerda que una mujer nunca debe llorar ni dejarse mantener por un hombre.

Después de una larga carrera músical Ivy Queen sigue siendo la reina del reggaetón a sus 50 años. Así lo demuestran sus sucesoras como Karol G, Natti Natasha, Anitta, Becky G y hasta Farina. Su fortuna está avaluada en 10 millones de dólares y aunque todavía continúa cantando y actuando está dedicada a su fundación contra el cáncer de mama y tiempo completo a su hija de 9 años.