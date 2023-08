Una propuesta de paz llamada Marcelo Torres Benavides

.Publicidad.

En razón a las múltiples invitaciones que he recibido para presentar mi obra, De la paz silenciosa a la voz silenciada y como colofón de mis relatos planteo una propuesta de la necesidad de la Paz Política para que no fracase la Paz Total.

Hoy más de trescientos mil colombianos han escuchado en recintos académicos lo que pienso en esos temas y ni me imagino la multitud de conciudadanos que han conocido las reflexiones, historias en diferentes medios de comunicación. Cuando propongo nombres que son ejemplo de injusticias el nombre de Marcelo Torres Benavides es puesto en la palestra pública.

Como a la propuesta de la Paz Política hay que ponerle nombre, uno de los que he destacado con mayor fuerza es el del exfundador del Moir (Movimiento Obrero Revolucionario) Marcelo Torres Benavides quien desde 1970 se ha convertido en un referente histórico de la escuela de Francisco Mosquera como secretario de Juventudes al lado de mi buen amigo el exconcejal de Bogotá Yesid García quien fue mi soporte en los compromisos por un turismo que no segregara en la época en la que me desempeñé como Director de este ramo en la Capital de la República.

Marcelo Torres Benavides fue candidato presidencial, Senador y Alcalde de Magangué Bolívar, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, lideró una protesta sin precedentes por una masacre ocurrida en Cali; es un convencido que a través de la cultura y la educación se hacen los grandes cambios de la vieja estructura despótica que imperó en las universidades del país.

Es increíble que este gobierno deje solo a Marcelo y en especial su partido deben actuar ya, buscando se solucione su infame persecución, los invito a dejar las diferencias ideológicas y por la paz real planteen un gran acuerdo nacional lo que de manera solitaria y sin el respaldo de personas con poder de decisión callan, en la Ley 2272 de 2022 sobre Paz Total dejaron a los actores políticos por fuera y es de la mayor gravedad.

Marcelo, como el suscrito tenemos como referentes luchar contra la corrupción, él se enfrentó como Alcalde de Magangué a las mafias políticas que dirigía la Señora Enilce López a quien apodan ( La Gata), un municipio donde el abandono fue “carne de cañón”; él fue invitado por los dirigentes de esa localidad el día del sepelio de su señora madre Silvia Benavides para que presentara su nombre como mandatario municipal y ante el anhelo popular aspiró y ganó las elecciones, al triunfar y desafiar a ciertos personajes quedó listo y en la mira de aquellos que daban ordenes en las direcciones de los entes de control que fueron cuotas políticas de las castas mafiosas dominantes de esas etapas, la orden fue perseguirlo.

En octubre tres de 2017 Marcelo Torres Benavides fue capturado en San Juan Nepomuceno, le aplicaron también el combo: Peculado por apropiación, contrato sin el lleno de los requisitos, le correspondió vivir una difícil situación en el pabellón de servidores públicos en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Como causa propia he venido recorriendo a Colombia y reafirmando como la Paz Total, no tendrá el futuro deseado así se realice con el ELN Ejército de Liberación Nacional un cese al fuego bilateral , aproximaciones con las disidencias de las Farc y grupos residuales; el problema central y lo que no tiene presente el gobierno Petro está en dejar por fuera a políticos que han sido instrumentalizados por una justicia al servicio de la política como lo escribe con datos, realidades el ex Senador Ricaurte Losada Valderrama, ( La Justicia al servicio de la política) a quien políticos persiguieron por un tema menor cuando era el fenómeno electoral en Bogotá, hace muchos años lleva padeciendo este martirio , y quien en unión de muchos ex dirigentes esperan que la paz política beneficie.

El penalista Jorge Eliecer Silva Merchán le informará al país los éxitos que viene teniendo con la tesis escrita pero no cumplida por las Cortes cuando persiguen a políticos y funcionarios y los inhabilitan de por vida, negando lo que la constitución política de Colombia establece “ En Colombia no habrán penas irredimibles, quienes hayan cumplido su pena y reconciliado con el país, están habilitados para regresar desempeñar cargos públicos”, ha llegado la hora honorables magistrados que en etapas mundiales de justicia restaurativa y prospectiva no todo sea cárcel en especial por delitos menores y en ocasiones temas disciplinarios y administrativos son juzgados como penales.

En esa Paz Política debe estar lo que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez tengo inmensas diferencias con su proyecto pero aplaudí las reuniones que sostuvo con el presidente Petro al inicio de su gobierno, he venido conversando con él sobre estos temas, además le agradecí que me haya invitado a acompañarlo a una reunión con el gobierno nacional, lo que no han hecho ni amigos que hacen parte del mismo, ni el alto comisionado para la paz, aclarando que apoyo frontalmente el gobierno del cambio que representa Gustavo Petro, se deben convocar a los líderes del partido Liberal, Conservador, de izquierda, símbolos como Marcelo, y la verdad mi caso que se ha convertido en una solidaridad nacional e internacional sin precedentes, si no entramos a la Paz Total ese orificio hará mucho daño es el verdadero acuerdo nacional. ¿Presidente Gustavo Petro proceda cree una mesa técnica para iniciar estas reformas o debemos esperar una Asamblea Nacional Constituyente?,

Por último, invito al Partido de los Trabajadores y a sectores afines que hacen parte del Pacto Histórico a liderar esta propuesta, no he entendido como el PTC, teniendo a Marcelo maniatado no se dan cuenta y lideran esta iniciativa ante el gobierno del presidente Petro, yo los acompaño y otros sectores los respaldarían, me extraña que quienes actúan en los temas de Paz a nombre del gobierno no procedan y nos permitan que nosotros recuperemos los derechos políticos y laborales que han sido arrebatados por una justicia instrumentalizada, los invito a estudiar a fondo nuestros casos, no más dilaciones, y ojalá quien representa a Colombia ante la CIDH, tenga en su agenda con celeridad estos casos presentados en esa instancia, repito, si se perdonan delitos en un proceso de paz porque no lo hacen con nosotros?.

Muchos sepulcros blanqueados han sido artífices de las persecuciones contra defensores de derechos humanos y promotores de paz, el gran compromiso de cambio debe ser la verdadera separación de poderes, y buscar la real resocialización que es el perdón, injusto es el actual sistema, un fiscal es escogido para beneficiar a quienes lo llevaron al cargo, Contralor General, Procuradora General, Defensor del Pueblo y los entes regionales que los representan defienden a quienes los postularon no al país, así no existirá Paz Política, es una oportunidad inmensa para aglutinar al país en especial dejamos sin fundamentos a sectores reaccionarios que quieren provocar como consecuencia de casos como los de Armando Benedetti, Laura Sarabia y Nicolás Petro Burgos, caos, con este tema acordado se les calla la boca a los generadores de odio que quieren desestabilizar la institucionalidad.

Personajes como Juan Fernando Petro Urrego no deben renunciar a las tareas que venía desempeñando por la Paz Política el hecho que sea hermano del presidente no lo inhabilita, al contrario, origina mayor confianza por la prudencia y credibilidad que genera desde la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y en el gobierno tiene en el canciller un consejero fundamental, siga firme que muchos lo rodeamos con la batuta del presidente Gustavo Petro. ¡Manos a la obra!