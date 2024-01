Qué está haciendo Melody, la famosa niña que puso a bailar al mundo 'El Baile del Gorila'

.Publicidad.

Todos reconocen a Melody la pequeña niña española que fue un hit mundial con su canción ‘El baile del Gorila’. Lo ponían en todas las ‘chiquitecas’ e incluso los adultos tampoco podían evitar contagiarse de bailar su pegajoso ritmo. Este exitoso sencillo pertenece al álbum ‘De pata negra’ que también fue popular en su momento. Sin embargo, después de semejante revelación, Melodía Ruiz Gutiérrez, su nombre de pila, no volvió a sonar mucho e incluso corrieron falsos rumores de que había muerto en un accidente de tránsito pero nada más alejado de la realidad. Aquí le contamos qué fue de su vida.

Melody participó en el programa de televisión español ‘Menuda Noche’, fue donde obtuvo popularidad por su talento musical. Es la hija del cantante sevillano Lorenzo Ruiz Molina y de la gaditana Ana Gutiérrez Flores, nació en Dos Hermanas, España, el 12 de octubre del año 1990 y tras lanzar sus éxitos musicales realizó una gira por más de 10 países. Cabe mencionar que formó parte de la banda sonora de la versión española de la película animada "Hércules", en la que cantó la famosa canción de Megara "No diré que es amor".

A sus 10 años en 2001 ya era el fenómeno del momento y estuvo nominada a los Grammy Latino en 2002 como mejor álbum infantil y también participó de la ceremonia de los premios Billboard de la Música Latina 2003 en Miami Arena. Estudió canto, guitarra, guitarra clásica, piano e interpretación y se convirtió en la primera artista española en conseguir doble platino en España y Estados Unidos.

Ella siguió trabajando en la música, al lanzar al mercado los álbumes “Muévete” (2003), “T.Q.M.” (2004), “Melodía” (2008). Sin embargo, la artista tomó una decisión que cambió drásticamente el rumbo de su carrera y fue alejarse por un tiempo de la industria musical con el fin de dedicarse a su vida personal. En el 2008 la española regresó a la música con 18 años, lanzando “Los buenos días” (2014) y “Mucho camino por andar” (2014). Pero no logró tener la misma cantidad de escuchas y reproducciones.

A día de hoy ya se cumplieron 22 años de su éxito y muchos se preguntan que es de su vida, la recuerdan y no saben a qué se dedica. En 2021, habló con el diario ‘tikitakas’ y parece que el trabajo y la música no ha faltado pero también a incursionado en otras cosas “He trabajado mucho en televisión, en diferentes programas como ‘Tu cara me suena’ y ‘All stars’, donde he estado de jurado, también he hecho cine, series de televisión, realicé una película, una comedia, la verdad ha estado ‘movidita la cosa’”, les comentó.

Con más de 20 años de experiencia en la industria musical, continúa lanzando singles y nuevos proyectos. Por ejemplo, su sencillo “Rúmbame” de 2019 alcanzó el número uno en varios países. En 2021 también fue reconocida por su trabajo con la Orquesta del Perú Explosión de Iquitos. "No Sé (Remix)" ha superado los 3 millones de reproducciones en YouTube. En 2023 publicó "Mujer Loba". En apenas dos semanas, la obra ha recibido más de 500.000 visualizaciones en su plataforma oficial.

En cuanto a su vida personal, en diciembre de 2023 anunció a través de su cuenta de instagram que está embarazada y se estima que tenga más de 5 meses. Dijo estar muy contenta y pensando desde ya en el nombre del bebe que aseguró es un niño. Pero su vida amorosa se mantiene muy en privado “No soy una persona de contar mucho pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no”, explicó a los medios sobre sí revelaría la identidad del padre de su bebe. Pero se sabe que está feliz y en pareja con un hombre misterioso. Llevando así una vida feliz y manteniendo su carrera y su familia de la mejor manera.

