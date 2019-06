¡Que el 2020 llegue pronto!

Este año ha estado cargado de incertidumbre y parece que no se tiene ninguna certeza de los temas económicos y políticos más relevantes en la actualidad. La cada vez más espinosa crisis venezolana es un claro ejemplo de ello. Los datos publicados recientemente por el Banco Central demuestran la grave situación que atraviesan y no se observa en el corto plazo una posible mejoría dentro del país. Sin embargo, si tenemos en cuenta la existencia de un representante como Guaidó, respaldado por la comunidad internacional y con acogida en el interior, además del hecho de que el aumento desmedido de la pobreza termina acrecentando la insatisfacción ciudadana y la presión por un cambio de gobierno, se puede vislumbrar algo de esperanza temprana. No obstante, también es posible que no se evidencie prontamente ninguna transformación significativa en nuestro vecino y por ende sigamos recibiendo a nuestros “hermanos bolivarianos” de forma masiva todos los días.

Por otro lado, los organismos multilaterales han pronosticado una desaceleración mundial para este año, influida mayormente por las expectativas de crecimiento chino y de la Unión Europea, aunque teniendo en cuenta lo imprevisible que es la economía también se pueden ver sorpresas, como es el caso de Estados Unidos con el crecimiento inesperado del primer trimestre. En este aspecto para Colombia se espera una variación positiva superior al 3%, pero esto depende del comportamiento volátil de los precios del petróleo, un factor decisivo de la inversión extranjera y los ingresos gubernamentales. Entre tanto podemos seguir disfrutando de un Brent mayor a $60 USD, mientras que en unos meses podríamos estar hablando de unos nuevos precios que tocaron piso.

Adicionalmente, temas como la discrepancia del Brexit, que puede terminar en múltiples escenarios y la batalla comercial de Estados Unidos con China desencadenando una guerra arancelaria, han llamado la atención de la prensa durante este año, siendo imposible vaticinar los resultados. No obstante, de lo que no se tiene duda es de cómo serán los próximos meses en el país, año en el que se elegirán nuestros dirigentes sucesores.

– La contaminación visual debido a la publicidad desmedida se convertirá en el paisaje, incluso hasta varios meses pasado octubre, ya que los candidatos pagan para que se instalen volantes en los postes y se tiren a las aceras, pero sus patrocinadores no aparecen después para hacer la limpieza.

– Los espacios radiales se llenarán de canciones con tonalidades infantiles para la fácil recordación de los candidatos. Además, por esta época, las tejas, los mercados y las promesas de cargos públicos son la costumbre nacional, jugar con las necesidades y deseos de las comunidades garantiza votos, tanto así que parecen personeros de colegio prometiendo piscina y paseo.

– Los debates, si los hay, giran alrededor del populismo y las promesas incumplibles, en vez de las ideas y la honestidad. El resultado termina en que la ciudadanía de la mayoría de los municipios de Colombia, que no cuentan con medios locales para informarse, termina votando por el que más vallas pagó o el que tiene la canción más pegajosa.

A la final, la importancia del buen voto radica en que ojalá no tuviéramos que escuchar sobre más carteles de la contratación, de la chatarrización, de la toga, de la hemofilia, de las pensiones y los que todavía desconocemos. Ojalá no se vuelva a caer otro puente Chirajara, ni sepamos de políticas como Agro Ingreso Seguro o sobornos estilo Odebrecht, ni de los miles de millones de sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ni de los millones de dólares perdidos de Reficar, ni de Electricaribe, ni de tantos casos municipales que no son noticia. Al final del día, todos pagamos esos desfalcos, sacrificando nuestro bienestar y progreso social a cambio de sostener familias como los Ambuila.

Esta no es una apología apolítica sino un argumento sancionatorio a la politiquería colombiana, un llamado a respetar a la ciudadanía y a concientizarse del futuro que está en juego, pero como de antemano ya sabemos cómo será el panorama electoral general de octubre, los mismos con las mismas, ojalá llegue rápido 2020 y el malestar general de unas elecciones fallidas haya pasado, tanto que ni nos acordemos de quiénes fueron los que ganaron.

