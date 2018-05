¿Qué dicen los aspirantes a la presidencia sobre el Norte de Santander?

Los candidatos presidenciales le hicieron un desplante a los nortesantandereanos que esperaban el debate sobre esta región, al igual que el Estado y el Gobierno nacional les dieron la espalda a los habitantes que suplican a gritos una mirada a la realidad del departamento.

Aunque las caravanas de los candidatos presidenciales se asomaron por algunos de los municipios del departamento, sus propuestas se quedaron sin debate para el rostro desgarrador de la situación económica y social que por años representa a la región nororiental.

¿Será acaso que Norte de Santander es prioridad para los candidatos presidenciales o no importa la situación de la migración de venezolanos que entra por las puertas fronterizas del departamento?, ¿poco interesa la presencia de grupos al margen de la ley que imperan en el Catatumbo?

Estas son situaciones que por años han sido la cara de la región, pero que no ha sido vistas por los gobiernos nacionales que han llegado a la Casa de Nariño en Bogotá para gobernar a Colombia.

Por el olvido del Estado y la ausencia de la legalidad e institucionalidad sus habitantes sobreviven de prácticas laborales como la informalidad, el contrabando y los cultivos ilícitos que despierta la estigmatización en el patriotismo colombiano. Y a pesar de que las cifras intentan reflejar la situación de la región, el panorama queda archivado en informes, guardados en las gavetas de los escritorios en la capital.

El paro armado declarado por el Epl el 15 de abril en el Catatumbo acaparó las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, pero los políticos y militares negaron la realidad que desde hace décadas agobia el progreso de esta región. Los grupos al margen de la ley son quienes mantienen el control en ese territorio debido al abandono de la institucionalidad a sus habitantes.

De hecho, ese mismo abandono los condenó a ser productores de coca, abastecidos por la presencia del Eln y Epl. Entre el 2015 y el 2016 los cultivos aumentaron en un 115 por ciento, pasaron de 11.527 hectáreas a 24.831. Estas cifras opacan la otra realidad del Catatumbo. Según un estudio elaborado en el 2016 por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria el Catatumbo tiene 1,1 millones de hectáreas, de las cuales 397.779 son aptas para la producción agrícola, 59.827 hectáreas son de aprovechamiento pecuario y 149.073 se pueden utilizar en ganadería.

Si el Catatumbo es una región colombiana rica en biodiversidad, ¿por qué el gobierno colombiano le ha dado la espalda? Con su ausencia le abrió camino a los grupos criminales para que se apoderaran de estas tierras y de la tranquilidad de sus habitantes.

Así pues, el debate de candidatos presidenciales organizado por los gremios y medios de comunicación de Norte de Santander era la oportunidad para conocer las propuestas en materia de seguridad para el Catatumbo, las apuestas para replantear las prácticas laborales de sus habitantes y las estrategias económicas para el progreso de la comunidad.

Diseñar propuestas para las riquezas del Catatumbo requiere de presencia en esta región, conocer del tejido social que sus habitantes construyen a pesar de la falta de inversión del Estado. Esta es una zona que esconde la riqueza de sus paisajes por los fusiles de la criminalidad y el silencio del gobierno.

No obstante, la verdad es que los políticos no se atreven a poner la mirada institucional en esta zona y tampoco la pusieron los candidatos presidenciales al no asistir al debate de Norte de Santander. En consecuencia, el reto de los candidatos presidenciales es entregarle a esta región la confianza institucional que por tantos años han suplicado a los gobiernos nacionales que desvían su mirada desde Bogotá.

No se puede dejar de lado que el olvido del Estado al Catatumbo no solo condenó a sus pobladores, sino también a los políticos que aspiran a brindar la credibilidad institucional que no ha existido por décadas en esta región. El Catatumbo es más que coca y grupos armados, es belleza natural, es región agrícola y productora de paz, pero para conocerla se necesita de vías de acceso aptas para transitar y no caminos de trochas.

Por lo tanto las propuestas para las regiones como el Catatumbo deben pensarse desde las tierras que sienten las huellas de la criminalidad y se ablandan con las lágrimas del miedo de sus habitantes, no deben plantearse desde los escritorios de la capital. Se requieren políticas planteadas desde y por los habitantes de las regiones, pero los candidatos presidenciales deberían conocer las necesidades de estos pobladores acercándose a la realidad del Catatumbo.

Además, a pesar de que casi todos en sus campañas presidenciales mencionan a Norte de Santander, poco conocen del panorama en la frontera. Y aunque candidatos presidenciales como Iván Duque hacen consignas en sus campañas presidenciales como “No quiero vivir como en Venezuela”, olvida que Cúcuta y su área metropolitana parece ser territorio de Venezuela y no de Colombia.

Si Cúcuta es ciudad colombiana, ¿por qué ha dependido por décadas de Venezuela?, ¿por qué la crisis política, social y económica venezolana afecta el desarrollo comercial de una ciudad colombiana? Para que el candidato presidencial Iván Duque no quiera vivir como Venezuela es porque ha vivido la crisis que atraviesa Cúcuta.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales quiso debatir la crisis de la frontera Colombo-venezolana, solo se quedan en consignas que despiertan la xenofobia que acorrala a una ciudad.

Por otro lado, es común encontrar debates de trinos en las redes sociales entre los candidatos presidenciales, pero ninguno hace relevancia al oriente del país; lo anterior, a pesar de que Norte de Santander comparte 117 kilómetros de frontera con Venezuela y cuenta con tres pasos legales que fueron cerrados en agosto de 2015 por orden del gobierno venezolano. Cúcuta se siente como tierra venezolana.

Su economía dependiente del comercio binacional con el país hermano no fue preocupación para los gobiernos municipales, regionales y nacionales; pero después del cierre de frontera las secuelas de una dependencia comercial acechó el bolsillo de los cucuteños y los ingresos de la ciudad. ¿Será acaso que es más importante que los candidatos presidenciales hablen del socialismo venezolano o la crisis económica de Cúcuta y su área metropolitana?

La negligencia de políticas de inversión acorraló la economía de la ciudad en la dependencia económica con Venezuela, pero el malo del paseo es Nicolás Maduro por cerrar los pasos legales en la frontera (Maduro es el presidente de Venezuela y no de Colombia). Entonces, ¿los culpables serían los gobiernos nacionales que por años no hicieron nada para que Cúcuta encontrara escenarios laborales sin depender del vecino país o son las locuras arbitrarias de un presidente venezolano las que tienen de mal en peor a la perla del norte?

Si los candidatos emplean en sus campañas la situación de Venezuela, ¿por qué no vinieron a debatir la situación que agobia el progreso de Cúcuta? Desde el cierre de frontera el 19 de agosto de 2015 se avecinó lo que la historia no ocultaba en sus relatos. Aquellos colombianos que en la década de los 90 huyeron al otro lado de la frontera por las garras de la violencia y en busca de mejores oportunidades de vida, fueron deportados a un país sin políticas de migración aptas para la situación que hasta el día de hoy es la cara de Cúcuta.

Al gobierno y a los candidatos presidenciales les preocupa la migración de venezolanos al país, pero no hay planes que mitiguen el panorama, por eso otro reto de los candidatos presidenciales es ofrecer ayudas reales a los migrantes venezolanos, manteniendo una confianza de apoyo de los cucuteños que subsisten de la informalidad.

Es decir, ¿cómo harán los candidatos presidenciales para que los cucuteños no piensen que el próximo gobierno les va a dar a los migrantes venezolanos lo que a ellos como ciudadanos colombianos le corresponde, pero se les ha negado por décadas?

No es el socialismo de Nicolás Maduro el que despierta un ambiente de xenofobia hacia los venezolanos, es la falta de políticas de empleo para no sentir que el de afuera viene a adueñarse del poco sustento que dan las calles; es la falta de inversión en salud y educación para no creer que el venezolano es la prioridad en la atención de los centros médicos; es la falta de proyectos sociales para no estigmatizar a los venezolanos como la causa del aumento en la inseguridad de la ciudad.

¿Será que en los planes de los candidatos presidenciales estarán las estrategias para incentivar la cultura de la legalidad en una población que sobrevive de las prácticas del contrabando e informalidad?

Norte de Santander es más que narcotráfico, violencia, grupos al margen de la ley, informalidad y contrabando. Norte de Santander esconde biodiversidad, arte, cultura y prácticas de paz, pero sin una mirada de institucionalidad a estar región el horizonte será el mismo para sus habitantes.

¿Será que el Norte de Santander no es una región para debatir en las propuestas de los candidatos presidenciales?, ¿será que los candidatos presidenciales no tienen propuestas para debatir en el Norte de Santander?

