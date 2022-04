¿Putin en su peor momento?

En el video oficial ruso, el mandatario de 69 años aparece en una pequeña mesa al frente de su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, discutiendo sobre la situación militar en Ucrania.

Su postura ha llamado la atención porque Putin está hundido en la silla, como si tuviera que reprimir constantemente una mueca de dolor. Tiene además la cabeza como enterrada en el cuello

Un detalle muy elocuente es que su mano derecha permanece agarrada a la mesa durante los 12 minutos que dura la entrevista. Algunos estiman que de esta manera el mandatario ruso trata de controlar un temblor incontrolable, relacionado con la enfermedad de Parkinson. Esta teoría ha sido la más extendida en los últimos meses.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022