Puntos ganados y perdidos del más reciente debate de presidenciables

Por: Ricardo Muñoz |

enero 26, 2022

Engañosamente, en redes sociales se promovió que iba a ser un debate entre Petro y Rodolfo Hernández. Eso me pareció extraño, porque cómo se iba a ignorar a los demás candidatos, y al final fue una pésima propaganda.

Los primeros derrotados fueron los organizadores. 1. Por la hora. Proclamaban como gran logro estar llegando a 70.000 personas, un número insignificante ante el universo de electores. 2. Por la falta de reglas. Cada minuto se inventaban unas que tampoco ellos cumplían ni hacían cumplir. 3. No se invitó ni a Char ni a Peñalosa, candidatos que es necesario oír, y 4. El señor del diario El Tiempo se equivocaba con los nombres de los candidatos, pregonando con ello su ignorancia. En fin, un desastre total.

El ganador fue Petro, por una simple circunstancia. Todos se dedicaron a atacarlo y con cada ataque él ganaba tiempo por tener derecho a una réplica, se puede decir que habló al menos el doble que cualquier otro, y hay que reconocerle que tiene un manejo dialectico mejor de cualquier otro y lograba eludir y nublar los ataques, más en este tiempo sí se vio cómo al que le iría muy mal de llegar él a la presidencia es a Colombia, por todas sus alocadas propuestas.

Rodolfo tiene la ventaja sobre todos los demás, incluyendo a Petro, que es al único candidato a quien la gente le cree su discurso anticorrupción. Seguramente eso lo llevará a ser el segundo en la segunda vuelta, y el primero sin duda será Petro.

Entonces eso está cantado ante la división del centro y la derecha, ninguno tiene el poder de aglutinar una votación para ganarse la segunda casilla.

Pero después de esto se ve cómo Rodolfo no tiene ni idea de los problemas del país y mucho menos cómo resolverlos y ante el tema de la seguridad, con su posición de no negociar con el ELN por su historia de dolor personal, eso no le suma sino le resta puntos en su intención de ser un estadista.

En este debate fue ignorado por los demás candidatos, no tuvo iniciativa de proponer temas, con eso se ve que intelectualmente no pesa.

Vi bien a Zuluaga en cuanto a sus planteamientos, su defensa de Uribe creo fue excesiva y eso le puede restar puntos, porque es importante darle a Uribe todas las garantías procesales, pero si incurrió en faltas ante la ley y estas son irrefutables ha de pagar ante la ley; pues está bien, a no ser que se le dé una amnistía, como igual se dio a la insurgencia, pero eso tendría que pasar por el Congreso o no sé si por la JEP.

También vi bien estructurados a Alejandro Gaviria y a Camilo Romero. Se ve que son candidatos que conocen el país y lo han estudiado.

Los demás, incluyendo a Federico Gutiérrez, quien se ha venido desdibujando y dedicado a defenderse de sus posibles incorrectas actuaciones en Hidroituango, lo que le quita iniciativa.

De los otros candidatos se puede decir que no quitan ni ponen en la preferencia del voto.