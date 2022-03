Puntillazo final a Efromovich: 104 pilotos devuelta a Avianca

.Publicidad.

Tras cumplirse el plazo del acuerdo entre Avianca y un grupo de más de 100 pilotos que abrió la posibilidad para su reintegro luego de que sus contratos finalizaran en el marco de la huelga de 2017, la compañía oficializó el reintegro ante el Ministerio de Trabajo y confirma que 104 de un total de 109 pilotos aceptaron la invitación para reincorporarse a la aerolínea.

El capitán Jaime Hernández Sierra es el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, sindicato que puso en jaque a la aerolínea Avianca por el paro que empezó desde el 20 de septiembre de 2017. ACDAC ha sido la fuerza organizativa que ha logrado paralizar el funcionamiento de Avianca en Colombia y el mundo, librando batallas legales frontales en contra de la aerolínea. Entre las más recordadas está la de agosto de 2017, cuando por un se inició una huelga por el rechazo de la aerolínea a un pliego de peticiones de 25 puntos que, entre otras cosas, exigía un aumento salarial y dotaciones tecnológicas a los aviadores de la compañía: se dio la cancelación masiva de vuelos que provocó un aumento abrupto de precios, lo cual afectó e indignó a millones de pasajeros colombianos y extranjeros y dejó pérdidas a Avianca de alrededor 2,5 millones de dólares diarios.

-Publicidad.-

ACDAC está ubicada en el barrio Chicó, un exclusivo sector de Bogotá, pero la oficina del capitán Hernández dista mucho de estar llena de lujos. Tiene un tablero donde va escribiendo los nuevos pilotos que van ingresando de las diferentes aerolíneas del país, y como el resto de una oficina tiene un escritorio, un computador, una biblioteca y sillas. Lo que la diferencia es una veladora que siempre está encendida para pedirle a dios que lo guíe en su camino (es un hombre muy creyente) y varios cuadros entre ellos el de un helicóptero Black Hawk.

El capitán Hernández se encuentra en ACDAC desde el año de ingreso a Avianca (1996) y hace parte de la junta directiva desde el 2011 siendo presidente de la misma. No es la primera vez que tiene roces con el mayor accionista de Avianca, Germán Efromovich. La última vez que se vieron cara a cara fue en el 2013 cuando empezó la negociación y reconoce que Avianca creció y es lo que es gracias a la visión de Efromovich pero “no le da derecho a hacer lo que está haciendo con nosotros. Si pudiera tenerlo al frente otra vez le diría que se sentara y que arregláramos esto ya. No por mí; por los pilotos; por Colombia por la empresa. Hemos recobrado la dignidad, ya ganamos. Nunca fue la plata, era una problemática de fondo. Podemos mirar a los colombianos y pedirles disculpas pero era algo que teníamos que hacer. No nos pueden pisotear. Por más que se levante la huelga, la huelga moral sigue. Va a tocar vivir otro proceso, no de huelga, sino de reconciliación más adelante. Efromovich ha dejado en los pilotos heridas muy profundas…”

Publicidad.

Hernández sigue fuerte y firme a sabiendas de que la pelea con Efromovich se extendió más de lo esperado. Pero eso ni siquiera le da miedo mientras sostiene en su mano un modelo a escala del helicóptero Black Hawk, el mismo que siempre quiso volar; en el que su hermano murió en una operación contra las Farc y quienes por una guerra absurda terminaron asesinando al padre de la mamá de sus tres hijos.

Luego de meses de conversaciones con sus pilotos, Avianca acordó reintegrar a cerca de 100 pilotos que dejaron la compañía tras el paro de pilotos de 2017 y retirar los procesos jurídicos y legales en contra de ACDAC y su presidente, Jaime Hernández. Los pilotos que decidan reintegrarse lo harán en las mismas condiciones que fueron pactadas en 2020 para el resto de los aviadores. Asimismo, se ha dispuesto de un programa de entrenamiento robusto en su parte técnica y de factores humanos, que va más allá de lo requerido por la reglamentación aeronáutica pertinente y tiene un fuerte enfoque en ambiente laboral.