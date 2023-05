Si su vida es mala, la de la ex reina es peor, pues tuvo que huir del atentado de las torres gemelas en un avión sin nariz

La ex reina, Carolina Gómez, se ha catapultado en el espectáculo colombiano, pues no solo es musa para muchos, también es foco de atención por su estilo de vida. La experta en moda, Pilar Castaño, tiene un canal de youtube con poco más de tres mil seguidores, donde se puso una cita con la ex reina.

Hace unos días, Castaño subió una charla con Gomez a su plataforma de youtube, donde recordaban anécdotas y hablaban de sus vidas. En esta charla hubo varias cosas que llamaron la atención, pues las dos vivieron momentos bastante alocados juntas, incluso, situaciones donde sus vidas estuvieron en riesgo.

En septiembre del 2001, Carolina Gómez y su esposo de ese momento, fueron junto a Pilar Castaño a Nueva York, pues asistirán al concierto de Michael Jackson en el Madison Square Garden. Para la desgracia de todos, unos días después ocurrió el atentado a las torres gemelas, y los tres estaban atrapados en la ‘capital del mundo’.

El susto de Carolina Gómez, hizo que desesperadamente buscaran en Avianca quien los sacara de Estados Unidos. La aerolínea consiguió un avión donde solo iban los tres, pero lo peor estaba por venir: “Lo que no sabe la gente es que ese avión perdió la nariz. Arrancó y se quedó sin nariz, y luego aterrizamos en no sé dónde, y luego sí Bogotá”, contó la ex reina. Al parecer por esa época las tragedias la perseguían, y aunque su vida estuvo en riesgo pudo llegar sana y salva a Bogotá.

