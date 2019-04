Protagonizar una novela en RCN, el primer fracaso de Majida Issa

El ser sobrina de Miguel Varoni y nieta de Teresa Gutiérrez poco o nada sirvió para que Majida Issa se abriera camino en la tv colombiana. Cuando productores y directores se enteraron de cuál era su familia la actriz ya se había hecho conocer en el medio. En ese punto ya había hecho sus primeros papeles en novelas y todos sabían lo que era trabajar con ella. Por lo tanto, el dato fue irrelevante. Majida, que nació y creció entre los siete azules del mar de San Andrés, terminó el bachillerato y se fue siete años a México. Allá estudió actuación e hizo teatro. Gracias a su talento se le fueron abriendo puertas. Lentamente pasó de cantar canciones de Shakira en el metro de la capital mexicana a ser una de las actrices más aplaudidas de la tv colombiana.

Así fue como consiguió personajes como su protagónico en La Ronca de Oro, donde cantando rancheras se ganó el corazón del país interpretando a Helenita Vargas. Es recordada también por ser la temida Diabla en Sin Senos Sí Hay Paraíso, personaje que aunque ya había sido interpretado por Maria Fernanda Yepes y Sandra Beltrán en temporadas anteriores de la serie, caló en los televidentes de la serie y la disparó a nivel internacional.

El éxito de Sin Senos Sí Hay Paraíso estaba asegurado, pero ella decidió arriesgarse y abandonó el personaje. Fue por un casting que se ganó en 24 horas. Su manager, Deisy Marroquín le dijo que en México buscaban una actriz que le diera vida a Alejandra Guzmán. Ese mismo día habló con una amiga, la actriz Sandra Guzmán quien es dueña del bar/teatro Cabaret, para que le prestara el espacio y grabarse cantando Hacer el Amor con Otro. De ahí salió para la oficina de la manager y grabó un par de escenas. Por la noche los vídeos se enviaron a México. Pasaron los días, no la llamaron y se concentró en terminar las grabaciones de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Un mes después le avisan que entre 96 actrices de todo el continente ella era la elegida. Majida renunció a otra temporada de la serie de Gustavo Bolívar por irse cinco meses a México a ser Alejandra Guzmán.

Sin embargo, la serie parece no convencer al público. En Colombia la estrenó RCN, canal que no logra un solo éxito en cinco años pues su competencia duplica las cifras en rating. El estreno marcó 6,3 puntos y de ahí en adelante cada capítulo marca menos que el anterior. Ni siquiera logra superar a la repetición de Betty La Fea, que es el programa más visto del canal.

Por su parte, en México, según la prensa local el resultado no fue bueno. En ese país se estrenó en enero con buenos índices de rating pero fue cayendo hasta perder más de la mitad de sus espectadores. Finalmente el último capítulo se emitió el pasado 11 de abril. Hubo rumores de que la productora responsable de la serie pensó en recortar los capítulos o cambiarla de horario para agilizar su salida. El fracaso de la serie habría molestado a la propia Alejandra Guzmán, quien imaginó que su bionovela sería un éxito como lo fue la de Luis Miguel en Netflix. Lo cierto es que Silvia Pinal, madre de la cantante, expresó su descontento con lo que se cuenta en la serie pues poco o nada tenía que ver con la realidad.

En todo caso Majida Issa se divirtió haciendo su trabajo. La actriz, que ha ganado tres veces el premio TV y Novelas, un India Catalina y un sinfín de reconocimientos más, quería evitar encasillarse en un solo personaje y cambiando a la Diabla por Alejandra Guzmán lo logró. En teatro no se queda quieta. Por estos días anda de gira por todo el país junto a Laura Mayolo, Ilona, Carolina Sabino y Marbelle. Las cinco mujeres presentan Cantando el Despecho, un espectáculo musical donde cantan clásicos de la música para planchar. La isleña puede estar tranquila pues no le faltarán oportunidades en teatro, cine ni tv. No se puede decir lo mismo de RCN. Nada ni nadie ha sido capaz de rescatarlo y en solo seis meses cambió de presidente dos veces. El canal lleva años sin tener un solo éxito y al parecer eso no va a cambiar en 2019 con La Guzmán.