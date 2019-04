Primero de mayo: pacífico, pluralista y libertario

Es lamentable lo ocurrido el 25 de abril en la Plaza de Bolívar al finalizar la jornada de protesta impulsada por las centrales obreras, en donde un grupo de terroristas adoctrinados por una ideología totalitaria perpetraron agresiones a la fuerza pública, daños a edificaciones, al comercio, a la estatua de Bolívar y a la Catedral Primada de Bogotá. Esto empaña la lucha reivindicativa de las organizaciones sociales y sindicales que se movilizaron de manera pacífica, apareciendo después los llamados vándalos o desadaptados, que obedecen a una estrategia de fuerzas abyectas que durante décadas han conspirado en contra de la democracia y la libertad en Colombia.

El próximo miércoles se conmemora el primero de mayo, en donde los trabajadores de todo el mundo se movilizan. En Colombia se hace lo propio, pero en esta ocasión no se puede permitir que la violencia que propician los adoctrinados totalitarios siga haciendo de las suyas, ya que los desmanes de esos grupos se han convertido en un ritual en las movilizaciones sindicales y eso se debe de controlar, porque el movimiento de los trabajadores no lo pueden utilizar para su plataforma de odio y resentimiento los sectores extremistas.

En el primero de mayo se recuerda a los mártires de Chicago, que hace 133 años ofrendaron su vida en defensa de la libertad y por mejores condiciones de vida y de trabajo; resaltando que estos héroes seguían las enseñanzas de la Primera Internacional de los Trabajadores en el siglo XIX, en donde los ideales libertarios repudiaron a los sofismas totalitarios de Marx, quien consideraba al Estado como una especie de yugo bienhechor para poder llevar a los pueblos a la miseria como condición necesaria de la existencia de una dictadura comunista. Lo anterior sería una demostración monumental para que el marxismo con sus diferentes etiquetas ya no existiera sobre la faz de la tierra, pues es una aberración antihistórica.

Es falso que el marxismo sea la teoría revolucionaria para la emancipación de los trabajadores, ya que como lo enseñó la Primera Internacional: “la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores”, sin partidos comunistas de ninguna laya, por lo que hay que ser enfáticos en que la lucha de clases es una patraña marxista para sembrar el odio y la violencia.

La perorata comunista dice que con la abolición de las clases se viene la extinción del Estado, lo que causa hilaridad cuando se sabe que con el comunismo en el poder, sin importar el pelambre, se busca tener a las naciones sometidas a dictaduras perpetuas. Entonces, ¿cuál abolición del Estado? Por eso los libertarios anticipándose a lo que sucedería con los comunistas manejando el Estado, desenmascararon al señor Karl Marx en el siglo XIX.

Desde esa época, al marxismo se le ha considerado como una simple patraña burocrática de engaño al proletariado, teniendo como ejemplo el canto del fracaso antropológico e histórico del comunismo totalitario en la actualidad, en casos como Cuba, Venezuela y Norcorea. Por ese camino pretenden conducir a las naciones latinoamericanas colocándolas bajo la férula del socialismo del siglo XXI y el foro de Sao Paulo.

El sacrificio de los mártires de Chicago (Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer y George Engel) no fue en vano. Un mundo mejor es posible como ellos lo soñaron, pero sin la mezquindad del capital especulativo improductivo y sin el estatismo de la secta marxista-leninista que busca mediante la bestialidad someter a los demás mortales a sus instintos infames. De ahí que si los seguidores de Marx y sus simpatizantes supieran discernir lo que significa el día de los trabajadores, les debería dar vergüenza conmemorarlo, pues los mártires de Chicago nunca compartieron las entelequias marxistas que, como lo dijimos antes, se basan en la miseria de las masas para volverlas más sumisas a las élites comunistas.

Las luchas sociales que realizan los trabajadores se fundamentan en la solidaridad, porque la justeza de la protesta debe de ir encaminada hacia las reivindicaciones inmediatas e históricas. Rechazando la infiltración de agentes de grupos narcoterroristas, ya que a dichas bandas armadas no le interesa el bienestar de los trabajadores, porque con su credo comunista totalitario lo que pretenden es tener a los obreros y campesinos de masa de maniobra, para satisfacer sus apetitos burocráticos, lo que demuestra que el marxismo-leninismo por antonomasia es enemigo de los pueblos.

El día internacional de los trabajadores es antagónico al marxismo que reprime la libertad individual, y que busca en Colombia tomarse el poder para montar una nomenclatura totalitaria, cuya burocracia parasitaria con los bienes públicos oprimiendo y expoliando a la población; por eso el cuento acerca de que al comunismo no se puede decir que es malo, porque no ha gobernado al país es una falacia, pues a Colombia tampoco la han gobernado los nazis, los fascistas o los racistas y por esa razón esas doctrinas perversas no dejan de ser deshonrosas, de la misma manera el totalitarismo comunista no ha gobernado pero los espejos en otros pueblos del mundo demuestran lo cruel, inhumano y degradante de los regímenes marxistas que son responsables de más de 140 millones de asesinatos en el último siglo.

Se aspira que la movilización del primero de mayo de este año, que promueven las principales centrales obreras en Colombia, sea gigantesca, pacífica, pluralista y libertaria. Cabe resaltar que los dirigentes democráticos del sindicalismo, como representantes genuinos y naturales de los trabajadores, con su liderazgo deben estar alerta ante las acechanzas del totalitarismo comunista que históricamente ha demostrado ser enemigo del movimiento sindical, pues solo le sirve de instrumento para lograr sus fines burocráticos de conquistar el poder político del Estado, esclavizando a las masas mediante una dictadura sanguinaria y perpetua.

