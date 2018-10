Presunto caso de discriminación racial en Popayán

El pasado jueves 18 de octubre de 2018, Daira Lisbeth Zape Mina, Marian Yulissa Lenis, Kelly Dayana Valencia y Leidy Solís, cuatro jóvenes universitarias del municipio de Villa Rica (Cauca) que se encontraban en la ciudad de Popayán con el fin de renovar sus créditos ante el Icetex, presuntamente fueron agredidas, golpeadas e intimidadas por un hombre y una mujer, que al parecer administraban un restaurante, luego de reclamar por la presencia de un pelo en los alimentos.

“Ellos nos empujaban, nos amenazaron con una varilla de un asador de pollos, nos gritaban negras cochinas, negras hijueputas, entre otros insultos”, revelaron a Proclama del Cauca las estudiantes en el momento que interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía como un acto de discriminación racial y a la Secretaría de la Mujer del Cauca.

En el momento de la agresión, Kelly Dayana Valencia fue detenida y esposada por la Policía, posteriormente dirigida a la URI de la Fiscalía, donde pasó la noche del 18 de octubre, según sus compañeras. “Hasta el momento no nos dejan ingresar a verla y no nos dan razón del porqué la detuvieron, no nos dicen cuáles son los cargos y más cuando nosotras fuimos quienes llamamos a la Policía a denunciar las tantas veces que estos señores del restaurante nos maltrataron”.

