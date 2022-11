Presidente Petro, ¿será real la protección a los discapacitados?

Por: Gustavo Enrique Ortiz Clavijo |

noviembre 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La Ley 1145 de 2007 creó un consejo Nacional de Discapacidad, la ley 1618 de 2013, crea la protección reforzada en temas de salud para las personas en discapacidad y así podemos citar una cadena de leyes sin realidad de praxis.

Presidente Petro, los acompañamientos a procesos de reestablecimiento de derechos que jamás tienen tiempo finito tampoco es la vía. Entonces Gustavo Francisco, si vos en día de posesión proclamaste la defensa de personas como nosotros, la mía es una discapacidad física, pues es un ejercicio de retórica si no existe algo más allá de la voluntad.

-Publicidad.-

La mirada de los sociólogos nos indica ese detalle esencial, la praxis, desde mi perspectiva me veo atado ante un régimen especial de salud que desea obligarme a iniciar de nuevo un proceso cuando todas las valoraciones clínicas están listas para una prótesis transtibial y el Ministerio de Educación en carta oficial me responde que me defenderá ya que trabajé en un departamento donde nunca trabajé. En mi caso es más fácil presidente Petro que me prestes seis millones de pesos.

Las personas en discapacidad pueden producir conocimiento (trabajar) para una mejor calidad de vida propia y del país, pero hay un detalle evidente, no hay praxis de los derechos. Te escucho, presidente.

Publicidad.