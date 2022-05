Pregunta simple: ¿es el embrión una persona?

Por: Víctor Alfonso Yerena |

mayo 24, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la concepción como "un evento propio de la mujer no del embrión concebido". Por tanto, un embrión no es sujeto de derecho hasta no ser considerado persona.

Entonces ¿Cuándo un embrión deja de ser embrión para ser una persona? Aquí la Corte no es concluyente, sin embargo, deja en claro que el objeto de protección es fundamentalmente, la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente, a través de la protección de la mujer.

-Publicidad.-

Esto podría dejar la definición de "persona" ligada al criterio y responsabilidad de la mujer embarazada; en otras palabras, un feto no es persona, ni sujeto de derecho en tanto la mujer embarazada no lo considere como tal. Es decir, hasta que el bebé no nazca, el Estado no puede garantizar ni proteger sus derechos como persona.

La pregunta es la siguiente ¿La definición de lo que es una persona realmente está a ese nivel de subjetividad?

Publicidad.

Más aún ¿Por qué esta subjetividad determina un hecho tan trascendental como la vida o la muerte de un ser? Es cierto que el concepto de persona varía según el enfoque; desde la filosofía, por ejemplo, el término acepta toda definición subjetiva.

Desde la sociología se define a la persona como un ser razonable y sociable, por lo que, si bien un bebé no es un ser razonable aún, sí es sociable gracias al vínculo psicoemocional que desarrolla con sus padres (obviando el hecho de que muchas mujeres gestantes afirman tener ese vínculo desde la concepción); la ética define a la persona de acuerdo a los principios religiosos y/o morales con los que crecemos a modo particular, abordando los principios de autonomía, respeto y libertad.

Todo lo anterior no deja de estar rodeado de subjetividades al fin y al cabo, entonces vale la pena hacerse otra pregunta ¿existe una definición completamente objetiva de "persona"?

¿Qué dice la ciencia? Se define, fisiológicamente a la persona como "un individuo de la especie humana (hombre o mujer), dotado de un conjunto de características físicas únicas que le permite diferenciarse de los demás", es decir, es probable que el solo hecho de tener un ADN complejo, propio, distinto y único ya te define como persona, fisiológicamente hablando. Dentro del vientre, un bebé, incluso, puede tener un tipo de sangre distinto al de la madre o al del padre, lo que lo hace único, es decir, una persona en un sentido estricto.

Si obedecemos a la definición fisiológica de "persona" concluimos que un embrión sí es una persona, por tanto debe ser sujeto de derecho y el Estado debe garantizar su integridad y su nacimiento. Aquí sobrevienen entonces otras discusiones como el derecho a la mujer de decidir sobre sobre su cuerpo y a considerar un feto como cualquier tipo de ente parasitario, menos una persona.

Si a una mujer le da la gana de pensar que el embrión que lleva dentro es un parásito no debería ser juzgada puesto que, desde su filosofía, ética, moral y desde su comportamiento psicoemocional, lo es.

¿Es suficiente la definición fisiológica para obligar a una mujer a parir o a penalizarla por abortar? ¿Son cuestionables estas premisas? Abro debate...