Pos-27 de mayo: el que dijo Uribe…

El presente texto fue remitido antes de iniciarse las votaciones del domingo 27 de mayo. De manera que, ni modo de emprender algún análisis de resultados. La pregunta más importante, hasta antier, era si existía alguna posibilidad de que Fajardo o Vargas Lleras pudieran colarse, en vez de Petro, a la segunda vuelta. Sería el único escenario, para los deseosos de esa rendija de oportunidad, de que un candidato diferente al ungido por Uribe pudiese triunfar el 17 de junio.

Un vargasllerista de primera línea me comentó, hace pocos días, que los sondeos propios daban a su candidato un estrecho margen por encima de Petro, no mayor a cien mil votos, en las elecciones de ayer, es decir, mañana para el suscrito, dado el momento en que escribo estas líneas. Que Petro lo sabía y de ahí las amenazas de unos días para acá de convocar manifestaciones desconociendo el resultado. Que las encuestas no medían el poder de las maquinarias, empleadas de lleno en la consecución de votos. Un buen escrito de Natalia Springer para las2orillas, hace una semana, vaticinaba que Petro no llegaba a segunda vuelta y que el ex vicepresidente disputaría la final en segunda.

Publicidad

En redes, por otro lado, en las huestes fajardistas, había euforia porque percibían que el Profesor había entrado en una especie de ola que quizás le daría impulso para clasificar. Adhesiones de personajes del mundo académico como Rodolfo Llinás y exrectores de la Nacional, entre muchos, daban la sensación de darle aire a esa posibilidad. El senador con mayor votación Bogotá, Mockus, redobló la difusión de sus mensajes en las últimas semanas por el juego limpio. Que Fajardo clasificara es, era, también, mi expectativa.

De la Calle, el extraordinario candidato, ya resignado y con la libertad de estar tranquilo en los debates (alguien decía que un equipo de fútbol no clasificado podía jugar los mejores partidos en lo que restaba del torneo) ya estaba por fuera de la aritmética, lamentablemente.

Claro, detrás de los deseos de las campañas de Vargas Lleras y Fajardo reposaba el supuesto de que las encuestas no reflejaban la realidad, que estaban manipuladas. Que la embarraron cuando el plebiscito, que en Costa Rica, en las presidenciales y cuando el brexit, no acertaron.

Sin embargo, pensé, es imposible que todas se equivoquen, que coincidan en los dos punteros, Duque y Petro y, también, en los amplios márgenes de ventaja con respecto al tercero y al cuarto candidatos. Por otra parte, si el llamado centro estaba fraccionado, las cuentas no daban. Parecía muy difícil que Fajardo, el matemático, pudiera colarse a segunda vuelta, a menos que en dos semanas hubiera conquistado votos de indecisos y de jóvenes, por un lado, y que recibiera aportes suficientes del “voto útil” de delacallistas.

De manera que, a pesar de mis deseos de Fajardo Presidente, lo más seguro es que, sí, sean Duque y Petro los finalistas. Dado lo cual, la sombra de Uribe se extenderá, al menos, cuatro años más triunfando el 17 de junio. El fantasma del castrochavismo, exaltado por Uribe y por actitudes del mismo Petro, la izquierda y el centro fraccionados, resulta ser el poderoso factor que, ahora, inclina la balanza. Qué inteligencia para crear enemigos…

Duque, ungido por Él, que acepta que la Biblia esté por encima de la Constitución ante un pastor cristiano con voticos, en un país que se supone laico, sería, entonces, presidente.

Imagino que vendrá el esfuerzo de Petro de reunir aliados,

de tranquilizar a empresarios y militares, de atraer liberales y verdes.

No alcanzará

Imagino que vendrá el esfuerzo de Petro de reunir aliados, de tranquilizar a empresarios y militares, de atraer liberales y verdes. No alcanzará. El candidato del CD triunfa con Petro de adversario y se hubiera visto en ascuas con cualquier otro rival.

Mas allá del 17 de junio, considero que, como nunca, siguen vigentes los postulados de Antanas, Fajardo, Claudia. La vida y los recursos públicos son sagrados. El fin no justifica los medios: reglas de juego claras, resultados inciertos, es decir, juego limpio. Todos ponen, todos toman. Habrá mucho trabajo en los próximos cuatro años por una cultura ciudadana que libere al país de los atajos tipo Odebrecht, Reficar, de las tesis macabras de los muertos buenos, de la influencia de los popeyes.

Ojalá me equivoque. Ojalá esté celebrando que Fajardo haya pasado a segunda.

El candidato del CD triunfa con Petro de adversario y se hubiera visto en ascuas con cualquier otro rival. Foto: