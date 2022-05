Portazo de la concejal estrella de Cali al partido Liberal: renuncia también a su curul 

La concejal estrella de Cali, Diana Rojas, quien llegó al cabildo con el aval del partido Liberal se hastío de las componendas políticas de sus copartidarios y después de dos años de dura oposición al alcalde Jorge Iván Ospina, decidió renunciar tanto al partido como al concejo para poder actuar con independencia.

Con este duro discurso, se retira y comparte la nueva ruta que se ha trazado: continuar con la vigilancia desde un movimiento nuevo, independiente, sin los amarres de los partidos tradicionales para lograr fuerza propia en las próximas elecciones. Aunque no lo dice explícitamente, no se descarta que aspire a suceder a Jorge Iván Ospina en una Cali fracturada que aún no logra ver luz al final del túnel. En este vídeo, Diana Rojas pone los puntos sobre las íes.

Me tocó renunciar al Concejo de Cali para no quedar atrapada en el Partido Liberal y liderar la construcción de un movimiento ciudadano. pic.twitter.com/0Vv3Xslxru — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) May 25, 2022

-Publicidad.-

Le podría interesar: