Porque los recursos naturales están siendo saqueados: el cambio y en primera

Colombia es el primer país del mundo que le ha entregado grandes extensiones de tierra a las multinacionales; la política minera aprobada por el Congreso tiene como propósito llenarle los bolsillos a las empresas extranjeras, todos los beneficios son para ellos y los costos para el pueblo colombiano.

No es posible que, si les están extrayendo los recursos naturales a nuestras comunidades, estas no tengan derecho, por lo menos, a que les mejoren sus vías de comunicación; el presupuesto de una Gobernación no puede alcanzar para suplir las necesidades de todos los municipios, sobre todo en materia de infraestructura.

¿Sabían ustedes que además de la Hidroeléctrica de Urra, hay otra empresa en Córdoba que se llama Gecelca y es la mayor productora de energía eléctrica con carbón térmico a nivel nacional con una capacidad efectiva de 727 MW?

Además de generadora, también es comercializadora ¿Con dos megaempresas que producen energía en este departamento, una con las aguas del rio Sinú y otra con el carbón que extraen de nuestras tierras, es justo que paguemos el servicio de energía más caro del mundo? Con el cambio y en primera, todas estas normas que afectan el presupuesto familiar de los colombianos, deben ser revisadas.

La central Gecelca opera con el carbón que proviene de la Mina Las Palmeras, ubicada al noreste del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, su producción inicial está estimada en 600 mil toneladas de carbón por año; precisamente, esa central eléctrica está ubicada en el Municipio en donde las vías son caminos de herraduras y en donde ni los arroyos y mucho menos los ríos, tienen puente, observen las fotos que adjunté.

Según las leyes aprobadas por nuestro Congreso, el Estado colombiano no puede participar directamente en las actividades mineras, los privados son los únicos que pueden realizar minería; hoy existen en el país 779 títulos mineros y más de 8 millones de hectáreas entregadas en concesión a las multinacionales. ¿Comprenden ustedes porque Andrés Pastrana Arango, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez son socios y van con el continuismo? Si gana Petro todos esos títulos mineros deben ser revisados.

En el sur del departamento de Córdoba, se mueven muchas cosas oscuras; los recursos naturales de esa zona están siendo saqueados, pero esto pasa desapercibido, en el Municipio de Puerto Libertador se encuentran enormes yacimientos de Carbón, Cobre, Níquel y Oro; en la vereda El Alacrán una comunidad olvidada perteneciente al Municipio de Puerto Libertador se encuentra lo que podría ser la mina de oro más grande de América.

A una empresa canadiense denominada Minerales de Córdoba (de Córdoba solo tiene el nombre) le fue entregada de manera unilateral la mina El Alacrán para que iniciara la explotación a gran escala, desconociendo a los nativos que por más de 40 años han hecho de esa mina su única fuente de sustento.

El 14 de marzo del año anterior en horas de la madrugada, el Gobierno nacional, sin son ni ton, con policía y el ESMAD a bordo, intentaron desalojarlos, muchas herramientas de trabajo, entre ellos motores, fueron inutilizadas por la Policía Nacional.

Estas son las injusticias que se cometen en este país, las riquezas que deben ser distribuidas para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades, se las llevan las élites que siempre nos han gobernado, importándoles la suerte de los pobladores; a esas élites les conviene que pasen penurias, para en épocas de elecciones humillarlos comprándoles el voto, pero no lo vamos a permitir, necesitamos un cambio urgente y en primera.