¿Por quién doblan las campanas en Israel y Palestina? Por todos

Un crimen de guerra no excusa otro crimen de guerra.

No es consuelo que no sea solo en Colombia. Me refiero al hecho de que la magnitud del dolor propio respecto a los padecimientos de otros seres humanos, víctimas de la violencia irracional, depende, para muchos, de escalas subjetivas mezcladas con dosis de ideología. Está pasando en todo lado y, repito, no es consuelo.

El asunto es sencillo:

1. La barbarie de Hamás es, por decir lo menos, totalmente repudiable. En este mundo actual de las comunicaciones inmediatas, de los videos al alcance de la mano, en “X”, whatsapp, en donde se quiera, resulta muy difícil creer que alguien no rechace de plano, o guarde silencio, frente a la forma en que fueron asesinadas, masacradas, familias enteras, niños, muchos niños, centenares de jóvenes, en la incursión de ese brutal 7 de octubre. Un ataque al pueblo y al estado de Israel que tiene que ser condenado sin condiciones. Fueron asesinatos, crimenes de guerra.

2. El sufrimiento del pueblo palestino, los vejámenes, los miles de víctimas, ya incontables, en ese preludio a la invasión de Gaza que el ejército israelí emprenderá de un momento a otro. ¿Hacia dónde pueden ir familias sin trabajo, sin patrimonio? ¿Qué futuro hay para esos centenares de miles de niños? ¿Nos imaginamos la vida sin servicios públicos, viviendo en medio de ruinas? Las tecnologías de las comunicaciones también nos dejan ver, prácticamente en directo, la brutalidad: una familia, con niños, saliendo de Gaza y unos segundos después, sus cuerpos destrozados por las explosiones. Imposible aceptarlo, o callar, o no repudiar.

Hemingway, en Por quién doblan las campanas, decía lo siguiente, citando al poeta John Donne, un señor que vivió hace 400 años:

“Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti."

No tenemos nada que hacer si nos duelen unos muertos y otros no. Así ha ocurrido aquí y por eso la paz nos es tan esquiva

No tenemos nada que hacer si nos duelen unos muertos y otros no. Así ha ocurrido aquí y por eso la paz nos es tan esquiva. Los más de 60 años del último ciclo de violencia tienen ese rasgo: unos muertos, desplazados, asesinados, desaparecidos, secuestrados, merecen nuestro dolor. Otros no.

Entonces, frente a estos hechos en Israel y Palestina, lo procedente es el rechazo a los actos terroristas de los bárbaros de Hamás y también llamar, exigir, clamar, por la protección del pueblo palestino, población civil indefensa. Israel no puede, no debe, violar el Derecho Internacional Humanitario a nombre de una campaña de castigo o retaliación. Tal vez a la distancia suene fácil: ¿No se trata de un país con excelentes servicios de inteligencia que pueden actuar con motricidad fina evitando el sufrimiento de dos millones de personas sin recursos?

Por su parte, el presidente Petro la embarró de cabo a rabo. En el contenido y en la forma.

Un despropósito los más de 100 trinos (¿cómo se dice ahora que ya no es twitter sino “X”?).

Una muestra de ausenxcia de empatía y compasión, ante la evidencia de población civil indefensa, masacrada, referirse de la manera como lo hizo, con total desconocimiento, al sionismo y a la comparación de Auschwitz con Gaza, justo en los días de mayor dolor… La causa de los palestinos, justa, que dice defender, queda desamparada, desvirtuada, porque no ha comprendido lo que dice la cita de Hemingway. Eso en cuanto al contenido. Lo demás: dictar la política exterior al vaivén de sus emociones, sin consultar con nadie, bajo la premisa de ser el sol que ilumina la humanidad… ¿Cancillería? Ni idea que pensará Álvaro Leyva…

El mensaje de Boric, presidente de Chile:

“Nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia, sin distinción. Nos duele la humanidad”.

“Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas violando el derecho internacional. En el dolor no hay empates posibles, cada hecho es una tragedia por sí mismo”.

Un crimen de guerra no excusa otro crimen de guerra. Los pueblos no los cometen, son víctimas de líderes carentes de compasión.