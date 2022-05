¿Por quién debería votar un cristiano en las presidenciales del 29 de mayo?

Por: Luigi Parra Forero |

mayo 27, 2022

El manual de vida de todo cristiano es la Biblia, tiene respuestas a todos los asuntos importantes de la vida, incluso puede ayudar a la pregunta, ¿por quién votar en una elección presidencial?, sin embargo, para aquellos que esperan que la respuesta sea específica y señale el nombre de uno de los 6 candidatos en disputa, esto no pasará.

La realidad es que la Biblia da consejos y algunas direcciones de lo que debería ser y tener un gobernante, desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento aparecen varios versos e historias, que señalan las características de un buen gobernante, entre ellas: que no debe ser dado al vino, o a la comida, debe ser sabio, debe tener experiencia, favorecer al pobre, a los huérfanos y a las viudas, garantizar la justicia, no estar del lado de los malos, no debe oprimir al pueblo, no debe aceptar el soborno (corrupción), debe honrar la verdad (decir la verdad, no manipular, no usar fake news).

Sin duda, esta información podría ser suficiente para ayudarnos a tomar una decisión, porque las vidas públicas y privadas de algunos de los candidatos distan mucho de estas cualidades, aun así, quedan todavía muchas preguntas en el aire: ¿se debería votar únicamente por un candidato que es confesamente cristiano?, o, ¿se podría votar por alguien que no es cristiano?, o, ¿cuál es el candidato que verdaderamente representaría al sector cristiano?

Algunos cristianos ven en John Milton Rodríguez la respuesta de manera clara, porque cristiano vota cristiano, pero la respuesta no es tan simple, el debate es mucho más de fondo, y abre la discusión, de si es posible alinear la fe con las preferencias políticas.

Al respecto Timothy Keller un pastor presbiteriano, en un artículo escrito en el New York Times titulado “Los cristianos no encajan en el sistema bipartidista americano”, señala tres argumentos que podrían ayudar a dar respuesta a la pregunta de este artículo.

El primero es que, aunque los cristianos deben ser activos en política, no se puede caer en el error de identificar a la iglesia cristiana o a la fe de manera exclusiva con un solo partido político. (¿Colombia Justa y libres es el único partido que puede representar a los cristianos? ¿A pesar de sus pugnas y escándalos internos?)

El segundo argumento, es que los partidos políticos (líderes políticos) insisten en que, para trabajar con ellos, se deben abrazar todas sus posiciones políticas, lo cual genera un conflicto para los cristianos porque algunas verdades bíblicas pueden ser diametralmente opuestas a lo que plantea un candidato presidencial. (¿qué hace un cristiano que piensa que se debe dar educación gratuita y apoya a Gustavo Petro, mientras que este mismo recurre a la mentira constantemente y genera odio entre los colombianos para ganar favoritismo?)

Y el tercer argumento, es que no se deben alinear posiciones políticas con la fe cristiana, porque la mayoría de las posiciones políticas no tienen que ver con mandatos de la Biblia sino con sabiduría práctica. (Según las encuestas son tres, los más opcionados para ser presidente, y ninguno de ellos es cristiano, desde el punto de vista de la sabiduría ¿cuál es el mejor para Colombia?)