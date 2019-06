¿Por qué ya nadie quiere a Mourinho?

Ni siquiera su padre fue capaz de ponerlo a jugar en el Rio Ave, equipo que dirigía. José no tenía las cualidades de un deportista de talla mundial, más bien parecía un aficionado intentando dar pataditas en un deporte que era superior a él. Comenzó a alimentar su frustración con odio hacia los jugadores de fútbol, que considera seres intelectualmente inferiores. Pero la revancha la tendría en el camerino, y en 10 años se convirtió en el mejor director técnico del mundo.

En el año 2004 se coronó en Europa cuando ganó la Champions League con el Porto. Fue una final extraña, con dos equipos importantes pero que no suelen jugar las finales del torneo más importante de clubes. Pero con un 3-0 el Porto de Mourinho mostró lo mejor del fútbol internacional. Inmediatamente se puso en la esfera mundial y se dejó tentar del millonario proyecto del ruso Román Abramóvich, quien le armó una planilla de ensueño. En pocos meses los ingleses lo comenzaron a llamar ‘The Special One’, y de esa nube nunca más se bajaría.

Su carrera está llena de títulos. Volvió a una final de Champions con el Inter de Milán, y en el Santiago Bernabéu en 2010 le ganó la final al poderoso Bayern Múnich, que cayó ante los pies de del contundente Milito. Pero no solo eso, en esa temporada el Inter conquistaría el deseado triplete: la liga italiana, la copa de Italia y la Champions, algo que solo los alemanes y el Barcelona ha logrado en la historia reciente. Ese mismo día de la final, Mourinho se subió al carro de Florentino Pérez, que lo quería en el banquillo blanco para hacerle frente a la hegemonía del Barcelona dirigido primero por el holandés Rijkaard y luego por Josep Guardiola. Mourinho fue el único que le ganó una final al equipo comandado por Messi.

Pero su carrera comenzaría a estancarse silenciosamente. Su salida del Madrid, como suele suceder con las polémicas o históricas figuras que pasan por el club, no fue buena. De un portazo dejó el banquillo y regresó al equipo de sus amores, el Chelsea. Su llegada estuvo rodeada por el misticismo de su personalidad, pero los títulos no llegaron tan pronto. Le tardó dos años volver a ganar la Premier League, y en 2016 se fue para el Manchester United, un equipo caído en desgracia tras el retiro de su histórico entrenador Sir Alex Ferguson.

Hoy Mourinho no tiene equipo. Fue despedido en diciembre de 2018 y el paro parece no tener fin, al igual que su soberbia. Su nombre sonó en muchos banquillos, los mejores del mundo, pero poco a poco equipos como la Juventus o el Real Madrid encontraron directores más idóneos y menos problemáticos. Su representante, el también polémico Jorge Mendes, ha hecho todo lo imposible para conseguirle trabajo, pero Mourinho pateó la propuesta del Newcastle: “Si alguien me ofrece un gran contrato por diez temporadas y el objetivo es pelear por el noveno o décimo puesto de la tabla, la verdad que no es para mí. Esa es mi naturaleza. Mi meta es pelear por algo y ganar”.

Muchos creen que el portugués está obsoleto, que su sistema de juego ya no funciona en un deporte que que avanza frenéticamente entre la tecnología y las transformaciones tácticas. Todavía tiene la opción de dirigir una selección, pero no es su objetivo. Mourinho, como pocos, puede decir que ha entrenado a los mejores y lo ha ganado todo, pero a sus 56 años ha perdido el poder que construyó con tenacidad y soberbia.