¿Por qué Tulio Gómez no ha echado a Juan Carlos Osorio del América?

La crisis deportiva del América de Cali parece ser cada semana peor y peor. Luego de la derrota en Superliga y el polémico gesto grosero que le hizo Juan Carlos Osorio a los hinchas de Santa Fe, la derrota contra Nacional en Cali colmó la paciencia de los hinchas escarlatas. El partido ni siquiera llegó al pitazo final porque faltando 3 minutos barristas del Barón Rojo Sur invadieron la cancha para increpar a los jugadores y pedir la renuncia del técnico por los pésimos resultados.

El penoso final del América vs. Nacional. La ira de la hinchada escarlata hacia Juan Carlos Osorio. Qué duro momento. pic.twitter.com/yOhpBM2GMY — Goles en Directo (@golesendir_) October 25, 2021

Bajo el mando de Osorio, América está actualmente en la posición 14, a tres puntos del octavo lugar que lo clasificaría a las fases finales de la Liga. Acumula más derrotas que victorias y a falta de cuatro partidos no se ve cómo pueda reaccionar el equipo para clasificar. Tulio Gómez, máximo propietario del club todavía tiene fe en que el equipo logrará clasificar dentro de los ocho, pero con los malos resultados todos pensaban que hace varias semanas lo podría haber echado y no lo hizo.

Con 4 partidos restantes Tulio ya no lo va a sacar y su continuidad dependerá de si el equipo clasifica o no, pero es curioso que con los malos resultados no lo haya despedido varias semanas antes y a otros técnicos si lo haya echado con resultados mejores.

Por ejemplo, antes de Osorio estaba en el banquillo Juan Cruz Real. El argentino le dio al América su decimoquinta estrella y el primer semestre de 2021 clasificó al equipo dentro de los 8. Sin embargo fue despedido tras perder en cuartos con Millonarios y se fue con porcentaje de efectividad del 48%, mientras que Osorio tiene un 33% de eficacia. Tulio todavía le tiene fe y además desprenderse de él antes de acabar el contrato le obligaría a pagarle una jugosa indemnización por los dos años que le quedan de contrato al técnico risaraldense