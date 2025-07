Por qué Trump dio el brazo a torcer y le dio luz verde a Chevron para producir petróleo en Venezuela

Anuncios.

La licencia de Chevron para operar en Venezuela se ha convertido en una baza clave de negociación entre Venezuela y Estados Unidos. Semanas después de que Trump obligara a la petrolera estadounidense a detener operaciones el 27 de mayo y salir del país, ahora le permite regresar. El formato parece más estricto: sin pagos de regalías al régimen de Maduro y sin que ello implique reconocimiento diplomático.

Anuncios.

El objetivo es claro: impedir que China consolide el control del sector energético venezolano, y que entre a jugar duro en la competencia de las grandes potencias. Las exportaciones a China, tanto directas como a través de centros de transbordo, que son operaciones disfrazadas en altamar, representaron el 90 % del total en el sexto mes del año, en comparación con el 75 % en mayo, de acuerdo con documentación recopilada por la agencia Reuters.

El crudo pesado que producido por Chevron en el campo Boscán - 40 km al suroeste de Maracaibo- es muy apreciado por los chinos porque es perfecto para la producción de asfalto. La relación petrolera de China con Venezuela es la piedra en el zapato de los políticos republicanos. Lo es del secretario de Estado, Marco Rubio, lo es de los fanáticos de la MAGA -Make America Great Again- que repiten insistentemente que aflojar en el tema de la licencias es darle gabelas a Maduro para mejorar la economía y consolidarse en el poder.

Anuncios.

Es también el mismo argumento de Chevron. En todos los preámbulos de principios de año sobre la revocatoria de la licencia, el director ejecutivo de la segunda petrolera de Estados Inidos, Mike Wirth, citó las preocupaciones de que las operaciones a gran escala no se pueden trasladar de la noche a la mañana y que una salida apresurada podría abrir una oportunidad para que China u otros actores intervengan. Y logró aplazar hasta el 27 la salida y que se quedaran los implementos inactivos.

Anuncios..

Entonces, y ahora la línea roja de Trump es no fortalecer a Maduro con la ompra de petróleo. Es una condición sine qua non en el levantamiento de la revocatoria que aun no se conoce en detalle. Lo que se estima es podría permitir que las compañías energéticas Chevron y las europeas Eni y Resol paguen a los contratistas de yacimientos petrolíferos para realizar las importaciones necesarias que aseguren la continuidad operativa del negocio,

Un negocio con trasfondo político

Un negocio que tiene un poderoso trasfondo político. El debate acerca de la concesión de permisos de operación sigue a un canje de prisioneros entre EE UU y Venezuela realizado la semana pasada y no exento de polémica, por la naturaleza de uno de los liberados. En el Departamento de Estado subsisten dos posturas, y basta recordar que en mayo bloqueó un gesto del enviado presidencial Richard Grenell para ampliar las licencias. Parece que es la secretaría liderada por Rubio la que está imponiendo las condiciones a, para que no llegue efectivo a las arcas de Maduro. Y esas se verán próximamente.

Parece que es la secretaría liderada por Rubio la que está imponiendo las condiciones a, para que no llegue efectivo a las arcas de Maduro

Rubio ha defendido la presión extrema, mientras que Grenell han abogado por una relación más transaccional.

En Telesur, Maduro revelo el jueves a medianoche que Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela, “ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez", aseguró a la cadena televisiva. “En todo este tiempo que ponen la licencia y quitan la licencia hemos crecido 12 % en la producción petrolera con esfuerzo propio.

No obstante, el hueco que había dejado Chevron es importante porque en el momento de dejar quietos los bártulos reportaba 240.000 barriles por día, cerca del 23 % de la producción total del país. En los últimos meses, la producción petrolera de Venezuela se ha estabilizado en torno a los 850.000 barriles diarios, desde el millón de principios de año, a pesar del régimen de sanciones vigentes, redirigiendo el crudo hacia China.

La actividad de Chevron fue autorizada para pagar deudas de USD 3.000 millones de Pdvsa con la multinacional, pero a la larga permitió reactivar la industria petrolera venezolana, desmantelada por años de malos manejos.

Los analistas venezolanos coinciden en que para el régimen de Maduro, la medida representa oxígeno político, especialmente ante el alto mando militar, siempre atento a las señales de aislamiento o apertura internacional. Aunque no se prevé el ingreso de divisas por concepto de regalías, el chavismo puede presentar internamente el regreso de Chevron como un indicio de acercamiento por parte de Estados Unidos. Quizá pueda anotarse un punto a favor en medio de un creciente y evidente aislamiento internacional. Y Trump poder ponerle talanquera a que Venezuela se convierta en un enclave energético controlado por potencias adversarias.

Además: Maduro se quedó encartado con el petróleo que había empezado a producir en buenas cantidades