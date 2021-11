Por qué tanta demora con la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán

Por: Leandro Felipe Solarte Nates |

noviembre 05, 2021

Un injustificado cuello de botella tiene la carretera Panamericana entre Cali y Pasto, retrasando el constante tránsito de vehículos transportadores de pasajeros, combustibles y carga con el departamento de Nariño y el Ecuador.

Con las diarias caravanas a ritmo de procesión obligada por tractomulas y vehículos cisternas que frenan la creciente ola de automóviles y motos, más el obligado trancón que el 2 de noviembre, en medio de la lluvia, nos encerró en un bus de ECO desde las seis de la tarde hasta las once y media de la noche, después de que un vendaval tumbó sobre la calzada gigantescos pinos que arrastraron con las redes de energía —en un tramo entre Piendamó y Popayán—, cada vez añoro más la construcción de la doble calzada entre Quilichao y Popayán. También ¡me emberraco más!… al no encontrar justificación a que la obra no haya sido iniciada después de seis años de adjudicada a la firma Nuevo Cauca, del nariñense Carlos Solarte y el grupo HH, con bombos y platillos en ceremonia presidida por el entonces vicepresidente Vargas Lleras, y con diseño y presupuesto (incluyendo gigantesca valla instalada), sin que el gobierno de Duque, concentrado en el desarrollo vial del centro, el Eje Cafetero, Antioquia y la costa atlántica, actúe con diligencia, al igual que la desunida clase política y congresistas del Cauca, Valle, Nariño y Putumayo, carentes de visión regional y limitados a pastorear votos cautivos en sus feudos.

Me atrevo a pensar que en un gobierno nacional manipulado por ultras del Centro Democrático, la desidia también obedezca a la venganza que se están cobrando por la mayoría de votación que en todos los departamentos del suroccidente colombiano registró Petro en las anteriores elecciones presidenciales; y eso explicaría que durante la mayor parte de este gobierno en agonía, un buen tramo entre Popayán y Pasto sea una trocha llena de huecos, y hayan retardado gestione, para que la ANLA tramite licencias ambientales en tres de las cuatro “unidades funcionales” o tramos en que fue dividida la ejecución de nueva calzada Quilichao-Popayán, y en lograr que Nuevo Cauca, con problemas internos y dificultades económicas, ceda el contrato a empresas con capacidad técnica y financiera para ejecutarlo, tal como lo hizo en el Huila.

Para actualizar información al respecto, llamo al ingeniero Jorge Campo Perdomo, presidente de la Sociedad Caucana de Ingenieros informándome, que “al 31 de octubre, después de asistir a una segunda reunión informativa sobre el avance del proyecto en cuanto a la gestión predial y social, el consorcio Nuevo Cauca, propietaria del 75 % del proyecto, está gestionando el tema con posibles nuevos contratistas, que sería la firma ecuatoriana HH de Ecuador y HH de Colombia, socios minoritarios con el 15 %. Para la adquisición de los predios la plata está disponible. Los ingenieros de Nuevo Cauca dicen que fueron atendidos los requerimientos hechos por la ANLA para aprobar licencias ambientales en tres unidades funcionales de las cuatro en que fue dividida la obra, y están a la espera de un pronunciamiento, que de ser positivo, a principios de 2022 permitirá la firma del acta para poder ceder el contrato al consorcio que iniciará las obras a mediados o al final de 2022.

La compra de predios se está haciendo con propietarios que ya estaban en proceso de negociación. Un gran número está a la espera de que se reactive el proceso de compra de predios. Actualmente, está congelado hasta que se destrabe el proyecto con el otorgamiento de la licencia ambiental… Es lo único que falta.

Ellos han estado muy activos en todo el corredor vial, socializando los avances con las comunidades y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) también hizo un recorrido verificando los estudios presentados por Nuevo Cauca… Uno de esos funcionarios me comentó que todo iba muy bien… En conclusión… obtenida la licencia ambiental, la etapa de construcción arranca…

El viernes 30 de octubre, con el ingeniero Teófilo Sarria me comuniqué con la ingeniera Libia Carolina Saenz, encargada del tema en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y lo averiguado por Holman, el vicepresidente de nuestra Asociación Caucana de Ingenieros, exactamente nos lo confirmó la ingeniera Saenz… Casi con seguridad, a mediados de 2022, se podría iniciar la etapa de construcción, con un nuevo consorcio donde no figurarán los Solarte”, hasta aquí el informe de Jorge Campo.

¡Amanecerá y veremos!... dijo el ciego y ojalá… por lo menos… amanezca tuerto… aunque sea, viendo por un ojo.