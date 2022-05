¿Por qué son tan desagradecidos los hinchas de Millonarios con sus ídolos?

.Publicidad.

Siguen los ánimos caldeados en el entorno de Millonarios FC. El hecho de que uno de sus más recientes promesas, Andrés Felipe Román, este siendo pretendido por Atlético Nacional y suene para fichar por el club paisa, ha causado una lista incontable de críticas hacia el jugador por parte de hinchas y directivos embajadores.

Por ejemplo, el presidente del club bogotano no quiere verlo ni en pintura y desea que se vaya ya del club, y los aficionados no lo bajan de traicionero y desagradecido, debido a que no ha salido a aclarar los rumores sobre su llegada al archirrival de Millonarios.

existe gente desagradecida y Andrés Felipe Román! — 𝑴𝒊𝒍𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 𝑹𝒖𝒊𝒛 💙 (@Milenitahdz88) May 1, 2022

Ha sido tal lo que ha causado el lío con Román, que muchos también han traído a acotación lo que pasó con uno de los referentes del club, el Chicho Arango. El jugador, que se formó en Millonarios, en su honestidad confirmó que era hincha de Atlético Nacional y eso le valió para ganarse todo el odio de la afición embajadora, y hasta dejarse de hablar con sus excompañeros del equipo bogotano, como por ejemplo con Macalister Silva.

Me parece que alguien se ofendió 🤭 Chicho Arango aseguró que no volvió a tener contacto con Macálister Silva, desde que confesó su amor por Atlético Nacional 🟢⚪️ pic.twitter.com/a9XMUeNhr3 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) May 3, 2022

¿Será que cuando un jugador ficha por Millonarios, no puede mirar a más equipos del fútbol colombiano? Siempre que jugadores embajadores muestran su afecto a otros clubes, o como en el caso de Román, se le arman rumores con equipos que no son del agrado de la afición bogotana, se ganan el odio de todos los que tienen que ver con el ballet azul.