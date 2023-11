¿Por qué un festival hecho con dineros públicos tiene un primer día dedicado a la música “metálica”?

.Publicidad.

El día de metal en Rock Al Parque es una institución consagrada en el festival. Desde sus primeras ediciones, el sábado está reconocido como el día en el que los rockeros vestidos de negro van al parque con sus chaquetas de cuero y sus botas platineras a sollarse con las bandas que formaron sus gustos musicales.

Pero en realidad, desde hace años que el festival ha ido transformando la programación de este día, para que no solo esté dedicado al metal, sino a los sonidos extremos. Entre estos sonidos pueden caber también el hardcore, el punk y el industrial.

Por ejemplo, la última banda nacional en tocar ayer en el escenario Plaza (el principal) fue Info, una agrupación bogotana de sonido demoledor que interpreta varias vertientes de metal con toques electrónicos que recuerdan a pioneras del industrial como Front Line Assembly o Cubanate.

Antes en el escenario Radiónica se habían presentado dos agrupaciones de neopunk y punkrock: No procede de España y Makewar de Estados Unidos, pero conformada por chicos que tuvieron que emigrar hace diez años de Venezuela.

¿Pero por qué Rock Al Parque lleva tantos años priorizando a la música que padres y abuelos suelen llamar “música metálica”? Porque garantiza convocatoria. Por lo general, el escenario principal cuando se llena puede concentrar entre 80.000 y 90.000 personas y el Bio (el segundo en importancia) entre 30.000 y 40.000. Por estos dos escenarios han pasado íconos internacionales del género como Sepultura, Lamb Of God, Morbid Angel o Carcass.

El público metalero es uno de los más fieles que tiene el país, incluso en un momento donde en otras partes del mundo cada vez hay menos fanáticos del género y las grandes glorias del metal tienen que presentarse en escenarios menos concurridos. Tal como explicaban los músicos de Saratoga en rueda de prensa.

Las dos bandas que cerraron el festival ayer sábado, lograron un público impresionante, que muy probablemente –cuando el lunes Rock Al Parque haga su rendición de cuentas– evidenciará una audiencia similar a las acostumbradas.

Overkill deslumbró con su show de thrash clásico que incluyó canciones como “Scorched”, “Coma” y “Elimination”, mientras que In Flames dio uno de los shows más metaleros de su gira latinoamericana. Donde faltaron esperados éxitos como “Trigger” o “Pinball map”, pero no canciones de sus primeros años como “Only for the weak” y “Behind space”, ni un magnífico cierre con éxitos más recientes como “I am above” y “Take this life”.

Rock Al Parque es un festival que nació como una política pública cultural durante la alcaldía de Antanas Mockus, con la iniciativa de Julio Correal, Mario Duarte y Bertha Quintero. A lo largo de sus 27 ediciones se ha caracterizado por promover la diversidad y la tolerancia.

Actualmente es organizado por IDARTES y siempre ha sido un festival gratuito y seguro, donde vale la pena destacar que nunca se han presentado incidentes de seguridad de mayor consideración.

Los Pericos, LosPetitfellas, Miss Bolivia, Los Outsaiders, Nonpalidece y Los Calzones son algunas de las bandas más esperadas el día de hoy.

