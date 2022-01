¿Por qué Reinaldo Rueda desperdicia el talento de Muriel en la Selección?

El colombiano no deja de hacer goles en la mayoría de partidos con el Atalanta, pero en la Colombia de Reinaldo no es ni titular. ¿Está siendo injusto con Muriel?

Luis Fernando Muriel es actualmente, junto a Luis Díaz, el delantero colombiano en mejor estado de forma en Europa. Figura indiscutible del Atalanta de Gasperini, ha anotado 3 goles en sus últimos dos partidos con gestos técnicos realmente al alcance de muy pocos.

⚽⚽ Primer doblete de Luis Fernando Muriel en 2022 y en la temporada 21/22. Se une a Rafael Santos Borré como los únicos colombianos con doblete en este inicio de año. 🇨🇴pic.twitter.com/Tb2WQi4Vns — Colombia Analytics (@Colanalytics) January 9, 2022

Lucho inició el 2022 con el pie derecho, y espera hacer más méritos para ser tenido en cuenta con más consistencia por Reinaldo Rueda. Había sido titular en el último partido de la tricolor contra Paraguay, pero fue sustituido rápidamente en el entre tiempo por Diego Valoyes, un debutante que terminó desperdiciando una clara ocasión de gol que Muriel muy probablemente habría convertido en gol.

¿Por qué Muriel no está logrando consolidar ese mismo rendimiento en la Selección? ¿Es culpa de él o del sistema del cuerpo técnico? Es difícil de creer que un jugador cambie de forma tan radical en cuestión de días, por lo que todo apunta al técnico. Rueda todavía no ha encontrado el sistema y las variantes que les permita a los jugadores rendir a su mejor nivel, y eso no afecta solo a Muriel sino que a Cuadrado, a Juanfer cuando ha jugado y al delantero titular de turno.

Muriel acostumbra a jugar con un delantero más en el Atalanta, mientras que en la Selección Reinaldo Rueda lo ha usado como 9 puro, como media punta o hasta abierto en banda como hicieron en años anteriores Queiroz y Pékerman. Ojalá se aproveche su nivel para darle la confianza de la tricolor y lograr anotar los goles que tanto le hacen falta a la tricolor.