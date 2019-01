¿Por qué querían matar a Hassam?

El comediante Hassam Gómez Parra reveló que la razón por la cual había salido de Caracol Televisión era por la censura que varias veces había experimentado. Pone como ejemplo la rutina que fue editada, pues estaba inspirada en las diez plagas bíblicas y en los diez mandamientos que realizó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y el medio decidió sacar al aire únicamente tres de los mandamientos.

Hassam agrega que, como resultado del humor, ha sido amenazado en varias ocasiones a través de Facebook y Twitter por hinchas de Santa fe y la comunidad del anillo, esta última como resultado de chistes que hizo con referencia a ellos. El comediante trata de aplacar lo tensionante del hecho diciendo “yo preferiría que me chuzaran los de Santa fe que los de la comunidad del anillo, para ser sincero”.

Pero él no ha sido la única víctima de amenazas de muerte, pues fue rastreado el colegio donde su hija mayor estudiaba y le manifestaron que iban a lastimarla a ella también si él continuaba con el tipo de humor que manejaba, pues Hassam reconoce que desde el humor puede decir cosas que cualquier otra persona no diría. Su esposa, Tatiana, le ha pedido en varias ocasiones que no conteste a esos mensajes pero él argumenta que así como la gente que lo amenaza tiene derecho a escribirles las amenazas mismas, él tiene todo el derecho de defenderse.