¿Por qué Petro se quedó varado sin gasolina en el Medio Oriente y casi no se puede devolver?

Tras las sanciones de Estados Unidos a Gustavo Petro bajo la orden 14059, varias empresas en el exterior se niegan a suministrar combustible al avión presidencial

Por: Javier Oliver Cuellar |

noviembre 04, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En medio de un clima de tensión internacional, se han difundido versiones sobre una posible inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De confirmarse, este hecho tendría implicaciones diplomáticas y financieras de gran alcance, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial ni comunicado del gobierno norteamericano.

Según versiones no verificadas, durante el reciente viaje presidencial a Arabia Saudita, Catar y Egipto, se habrían presentado dificultades logísticas con el avión presidencial FAC 001, debido a la supuesta negativa de algunas compañías a suministrarle combustible. Fuentes de la Casa de Nariño no han confirmado ni desmentido estos hechos.

Consecuencias de una eventual inclusión

Diversas versiones apuntan a que tanto el presidente Petro como el ministro Armando Benedetti habrían contratado abogados en Estados Unidos para gestionar su defensa y solicitar una eventual exclusión de la lista. De acuerdo con estas mismas fuentes, los afectados califican la medida como una “retaliación política” por sus posturas frente a temas sensibles como la guerra en Gaza o la política antidrogas.

El propio Benedetti habría señalado, sin documentos públicos de respaldo, que sus cuentas bancarias y tarjetas internacionales fueron bloqueadas, lo que describió como una “muerte financiera”.

También se han difundido versiones sin confirmar sobre la existencia de dos cuentas bancarias en Miami y dos apartamentos en Bogotá, presuntamente vinculados al caso. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública ni documentos oficiales que respalden esa información.

Ningún comunicado de la OFAC ni registro judicial conocido menciona bienes o cuentas específicas asociados al presidente, su familia o funcionarios de su gobierno.

Por ahora, estas afirmaciones deben ser tratadas con reserva y no pueden considerarse hechos comprobados.

Señalamientos sobre campaña y entorno presidencial

Otras versiones, aún no verificadas, sugieren que el gobierno estadounidense estaría analizando información sobre flujos de dinero presuntamente provenientes de Venezuela que habrían ingresado a la campaña del Pacto Histórico. También se menciona a la primera dama, Verónica Alcocer, entre los supuestos afectados por la medida, aunque el presidente Petro ha negado categóricamente esa información, calificándola de “entrampamiento”.

Voces diplomáticas y aclaraciones

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, negó que la primera dama haya utilizado la residencia oficial en Estocolmo con fines particulares, y afirmó que su presencia en ese país ha sido de carácter personal. Asimismo, desmintió versiones sobre una supuesta injerencia en el contrato de adquisición de los aviones Gripen —un negocio estimado en $16,5 billones—, asegurando que el tema corresponde exclusivamente al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Colombiana.

Un tema en desarrollo

El panorama sigue siendo incierto y se espera que en los próximos días haya una actualización oficial de la Lista Clinton por parte del gobierno estadounidense. Por ahora, la prioridad debe ser la verificación rigurosa de la información y la contraposición de fuentes oficiales antes de establecer conclusiones.

