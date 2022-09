Por qué no se meten la mano en el considere los que manejan el dólar en Colombia

Por: José Camilo Cervera Téllez |

septiembre 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Este artículo no es para ofender. Es una cosa que me duele y deberían entender quienes manejan la tasa de cambio en Colombia, así el alza de la divisa este presionada por factores externos como la subida de tasas de interés por parte de la FED o un posible riesgo de recesión en la economía estadounidense y factores internos como la reforma tributaria que ahuyentaría la inversión en Colombia, entre otros.

Pero los que manejan el mercado cambiario en Colombia deberían tener mas conciencia, no ser indiferentes y meter la mano en el corazón del pueblo que está pasando muchas necesidades porque su sueldo no le alcanza por la carestía de los productos de la canasta básica, debido al alza al dólar algo que no les importa a los que manejan el dólar en Colombia el sufrimiento del pueblo colombiano, que pase hambre, que abandonen sus mascotas, sino más bien tienen intereses mezquinos individualistas valiéndose de los factores externos e internos para subir el dólar y convertirlo en un negocio sucio.

Así suba el precio del petróleo, que literalmente el dólar debe bajar, pero no es así lo suben y suben, algo huele mal con el manejo del dólar en Colombia y los del manejo de la divisa deben ser más conscientes, enfocarse solidariamente con el pueblo que cada vez está sumido en la miseria, la vida te da sorpresas, hoy por mi, mañana por ti eso es todo.