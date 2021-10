¿Por qué no se aguantan a Juan Carlos Osorio en ningún equipo?

Desde su histórico paso por Atlético Nacional con 6 títulos, el técnico risaraldense no da pie con bola, todos sus proyectos terminan en fracaso

.Publicidad.

Juan Carlos Osorio siempre es tema de discusión, un técnico "incomprendido" que mostró todo su potencial en Atlético Nacional, pero que en los otros clubes y selecciones que ha dirigido ha sido más odiado que amado.

Yendo en contra de la filosofía básica del fútbol colombiano, en la que el 11 titular no se mueve, durante años quiso demostrar que su teoría de las rotaciones era funcional. Y en 2012, cuando llegó al equipo verdolaga, asombró a todos con alineaciones que cambiaban cada cuatro días.

-Publicidad.-

Fiel a su estilo logró ganar un triplete inédito en el fútbol colombiano, dos Copas Colombias, y una Superliga. Títulos que le valieron para ser considerado como uno de los 50 mejores técnicos del mundo.

Sin embargo, después de tal sorprendente rendimiento empezaron los problemas. Después de un paso fugaz por Sao Paulo fue fichado por la selección de México. Y ahí fue cuando la prensa manita no pudo soportar el tema de las rotaciones, y le hicieron la vida imposible.

Publicidad.

Salió de México entre amores y odios para dirigir Paraguay, y allí sí sacó lo peor de cualquier federación: incumplió su contrato y se cerró las puertas definitivamente. ¿Por qué? Para volver a dirigir a Nacional, en donde no le fue nada bien.

Ahora está en el América de Cali, y sin tener más de cuatro meses en la dirección, la gente ya no soporta tenerlo en la banca. Las rotaciones siguen siendo el tema de discusión, la alineación de jugadores que parecen sacados del fútbol amateur, y la falta de resultados. Además, la mayoría de la hinchada le reprocha su vida fuera de las canchas, donde al parecer le gusta tomarse sus tragos.

Entre insultos y acompañado del ESMAD sale Juan Carlos OSOrio, la hinchada no se aguanta mas a este tipo que pareciera que no esta cuerdo y cree que esta por encima de @AmericadeCali pic.twitter.com/pWjlSx8k0w — leandroCaspa 🇦🇹👹 (@elcaspaleandro) October 6, 2021

Si hay algo que han tomado los clubes para estar prevenidos con Osorio, son sus rotaciones, algo que ningún directivo le va a permitir mientras no se obtengan resultados. Lo de nacional parece que fue una excepción, porque en los demás equipos, su estilo, no ha valido de nada. Y si se le suma el tema del alcohol, esa es otra excusa para no ser contratado por nadie.

Vea también: