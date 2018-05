¿Por qué no hay que tomarse en serio LaBatallaCultural?

Hace unos días Las2Orillas publicó un extenso artículo, “Por qué no hay que tomarse en serio a Gloria Álvarez, la intelectual de los uribistas”, afirmando de entrada “que el discurso de la guatemalteca, fenómeno en redes, sería desenmascarado en ese artículo.” ¿Y quiénes son LaBatallaCultural, autores de este audaz desenmascaramiento? Son un grupo de ¿periodistas? argentinos que ha asumido la defensa del ‘Socialismo del siglo XXI’ y que copian al pie de la letra, bajo el manto del ‘Foro de Sao Paulo’ y de la ‘Teología de la Liberación’, las diatribas de una izquierda anacrónica y populista.

¿Y por qué no se debe tomar en serio LaBatallaCultural? Por muchas razones. En primer lugar porque descalifican a Gloria Álvarez por razones tan pueriles como estúpidas: “Que es rubia; que es blanca; que se educó en una universidad privada, que habla en nombre de la “gente de bien”; y que es hija dilecta de las clases dominantes de Guatemala.” Todos los anteriores argumentos son tan ridículos que no merecen análisis serio. Para los agretas resentidos de LaBatallaCultural solo una pelinegra, mestiza o afrodecendiente, educada en una universidad pública y que hable en nombre de la “gente de mal”, se le puede tomar en serio.

Publicidad

Otra de las razones por las cuales LaBatallaCultural no es digna de credibilidada es que acusan a Gloria Álvarez -y de paso a la derecha continental- de predicar el decimonónico discurso que viene pregonando la izquierda desde hace décadas. LaBatallaCutural afirma: “Toda la derecha repite ahora lo que Gloria Álvarez ya venía repitiendo de otros, y así presenciamos uno de los fenómenos más espantosos de la naturaleza humana: individuos que se convierten en loros de los medios, que son loros de un determinado referente intelectual que, a su vez, no produce discurso original y es, por lo tanto, loro del sentido común. Unos loreando a otros para convertir mentiras en verdades sacramentadas por la autoridad de la repetición sistemática.” Pero por Dios señores de LaBatallaCultural, no sean tan troskos: desde la publicación de uno de los libros más irracionales y majaderos en la historia de la economía del desarrollo, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, el discurso de la izquierda latinoamericana no ha cambiado un ápice. Era un libro tan estúpido que un arrepentido Galeano, un poco antes de morir, aceptó que su libro era un compendio de barrabasadas.

Un grupo de ¿periodistas? argentinos que ha asumido la defensa del

‘Socialismo del siglo XXI’

y que copian al pie de la letra, bajo el manto del ‘Foro de Sao Paulo’

y la ‘Teología de la Liberación’,

las diatribas de una izquierda anacrónica y populista

LaBatallaCultural igualmente hace una afirmación que es tan patentemente falsa que no merece mayor refutación: “Que en Venezuela ha disminuido la pobreza.” Un reciente informe academico venezolano señala: “La pobreza por ingreso se elevó de 81,8 % en 2016 a 87 % en 2017, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. En tanto la pobreza extrema pasó de 51,1 % en 2016 a 61,2 % en 2017, indican los resultados presentados este miércoles. Entre 2014 y 2017, los hogares pobres de ingreso aumentaron de 48,4 % a 87 %, lo que también tiene su reflejo en el mercado laboral y la educación.”

Adicionalmente dicho portal textualmente afirma: “No podía faltar en el discurso de la brillante politóloga la mentira más delirante: por culpa del populismo, la economía de Argentina colapsa. Lo dice textualmente, y la verdad es que ese tramo del relato da un poco de vergüenza ajena. No que la economía de nuestro país esté rebosante, pero desde luego está en mucho mejor estado que la de los países de la Unión Europea y, ni hablar, que la de Guatemala.” Con esa diatriba, LaBatallaCultural demuestra aún más ignorancia que sesgo: según el Fondo Monetario Internacional Argentina, en el mejor de los casos, va a tener un crecimiento del 2.8 % anual. Guatemala va a crecer a la misma tasa. Y de los 28 paises de la Unión Europea, 19 – leáse bien, 19 – van a tener un crecimiento superior al 2.8 %.

Dadas las limitaciones de espacio de este artículo es físicamente imposible explicar todas las razones por las que no se debe tomar en serio LaBatallaCultural. Basta decir que por una parte tanto las cifras como las opiniones del portal austral son tendenciosas, manoseadas y erróneas y no merecen ser tomadas en serio. Gloria Álvarez, por más que no les guste a estos argentinos pecuecos, es una mujer inteligente y estupenda!