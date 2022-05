¿Por qué los colombianos odiamos tanto al Real Madrid?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Soy doblemente miserable. Soy hincha del Cúcuta Deportivo y hater del Real Madrid. No puedo ser más infeliz. Hoy vi este maldito partido. Como en Inglaterra el equipo de Guardiola arrinconó al de Ancelotti, lo desbordó, lo superó en cada región de la cancha. Se fue arriba, 1-0, con gol de Mahrez, y hasta el minuto 90 superaba en el global 5-3 a Benzema y compañía. Pero otra vez la jerarquía apareció. Jerarquía es ganar todos los partidos así no se merezcan, así se juegue mal. Con el Madrid se puede aplicar esa sentencia que alguna vez dio Lineker, el sabio “El fútbol es un deporte que se juega once contra once y en donde siempre gana Alemania”. Los colombianos, condenados a la derrota eterna, detestamos a los ganadores. Esa es una de las razones por las que odiamos al Madrid.

La historia de este país y el equipo favorito del dictador Francisco Franco datan de los años cincuenta, cuando después de un partido de exhibición en Chamartín –estadio donde jugaba el equipo antes de que se construyera el Bernabeu- le robaron a Millonarios a Alfredo Di Estéfano, máxima estrella histórica del club antes de que, medio siglo después, aterrizara en la Casa Blanca Cristiano Ronaldo.

En 1995 Freddy Rincón, estrella de la selección de Maturana y del Napoles de Italia, fue comprado por el Real Madrid que en esa época era dirigido por Jorge Valdano. Impotentes tuvimos que ver como los Ultras madrileños, la barra brava racista y nazi de la capital de España, le tiraba bananos al Coloso de Buenaventura y lo trataba de simio. El trato fue horrendo y pesó el hecho de que fuera negro. Porque sólo hasta que arribó el holandés Seedorf empezaron a destacarse jugadores afros en ese equipo. La escogencia de su camiseta nunca fue al azar. Mientras otros equipos madrilistas, como el Rayo Vallecano tenían un origen obrero, sindical y hasta comunista, el Madrid representaba a la elite, a la iglesia católica, a la gente que apoyaba el franquismo en España y que tanta sangre inocente derramaron en ese país.

Como si el destino -¿o los propios directivos madrilistas?- se resistieran a tener un técnico negro, le cerraron la puerta en la cara a Pacho Maturana

Después del mundial de Estados Unidos empezó a surgir con fuerza el rumor de que Francisco Maturana sería el técnico merengue. Incluso Lorenzo Sanz, quien era el presidente de ese equipo en ese momento, llegó a hablar con el chocoano pero, a último minuto, como si el destino -¿o los propios directivos madrilistas?- se resistieran a tener un técnico negro, le cerraron la puerta en la cara a Pacho.

A finales de los noventa el que podría ser considerado el mejor negocio hecho por equipo nacional alguno, el Once Caldas vendió en cinco millones de dólares a Edwin Congo al Real. De más está decir que el pobre odontólogo, convertido por cosas de la vida en futbolista, fue el propio paquete chileno y pasaría a otros equipos menores como el Valladolid y el Levante en donde nadie lo recuerda.

Y el último capítulo por el que odiamos al Real fue por James. Ojo, que no los confunda la triste actualidad del cucuteño, en el 2015, cuando llegó Rafael Benítez, James era una de las figuras de ese equipo. Había costado 80 millones de euros luego de ser goleador del mundial de Brasil. En su primera temporada marcó 18 goles a pesar de ser mediocampista. Ya nadie dudaba de su calidad. Pero Benitez le agarró ojeriza y luego Zidane lo trató, de la nada, como un jugador del montón. Estaba claro que ser colombiano y figura del Real Madrid eran dos cosas que iban en contravía. Además están los negocios de su presidente, Florentino Perez, en Colombia, amangualado con los Uribe de turno. Un saqueador profesional de nuestros recursos. ¿Cómo se puede nacer en Soacha y ser hincha del Real si nunca se ha pisado Barajas?

Y bueno, lo de esta Champions League es para matarse. Primero fue contra el Paris Saint Germain. Fue inferior, arrollado por el equipo de Pochettino, perdió sin atenuantes. Luego contra el Chelsea. En Madrid estuvo a punto de ser goleado, resurgió de las cenizas. Y luego contra el City, tanto en Manchester como el Santiago Bernabeu. Es desesperante esto de que siempre gane el Madrid así no lo merezca. Eso sí, en los pies de Luis Diaz y de su Liverpool tiene la oportunidad de vengar a Colombia de todas las afrentas que ha recibido.