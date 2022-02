¿Por qué le echan la culpa a James de acabar con esta selección?

.Publicidad.

Hay periodistas como Carlos Antonio Vélez y Javier Hernández Bonnet que hablan con fuentes adentro. El 13 de noviembre del 2020 la selección jugó contra Uruguay en Barranquilla. Los números aún respaldaban al entonces técnico de la selección, Carlos Queiroz. Sin embargo había un malestar dentro de la selección. Según el periodista Vélez esto se debía a que el técnico portugués ponía a trabajar demasiado a los jugadores que llegaron de Europa. Por eso hubo traición dentro del camerino y el equipo se paró de la manera más impune. El resultado fue que en Barranquilla se perdió con Uruguay 3-0 y en Quito 6-1 con Ecuador. El equipo, liderado por James, se frenó por completo.

Los rumores abundaban las redes y medios. Hablaban de una pelea dentro del camerino del equipo nacional, que James encuelló a Muriel, que Lerma también se había afectado. El punto es que se volvió al plan original de la Federación que no era Queiroz sino Reinaldo Rueda. El vallecaucano renunció a su contrato con Chile para tomar esta papa caliente. Lo primero que hizo fue borrar a James. No sólo su pésimo nivel en el Everton que lo llevó a Catar, sino sus problemas personales en camerino, su liderazgo perverso, lo relegaron.

No llamar a James funcionó y Colombia tuvo una muy decorsa Copa América quedando terceros. En Eliminatoria se resucitó. Pero Rueda cedió a una parte del periodismo que pedía al cucuteño, lo llamó y en cuatro partidos, en 12 puntos con James, se perdieron tres partidos y se empató uno. El resultado fue no sólo quedar eliminado del mundial, sino el fin de una generación.

Por eso, cuando salió James de la cancha anoche en Argentina, la gente se lamentaba y murmuraba "qué fugaz fue James, como un cometa". Él reflejó la desidia, la pereza, la indolencia, lo pecho frío que esta selección. Incluso periodistas como Fernando Niembro afirman que este equipo se paró también anoche. Ya sacaron a Queiroz, ahora fueron por Rueda. No, acá no hay brujería, acá hay un grupo de vagos que no quieren trabajar. Esa es la maldición que persigue a la selección.

