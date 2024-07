¿Por qué las denuncias de Olmedo López deben tomarse con pinzas?

Por: Fernando Ruiz R |

Las denuncias de Olmedo López deben tomarse con pinzas, pues estos personajes corruptos pueden decir cualquier cosa para tratar de rebajar sus penas de cárcel, como si la justicia no fuera lo suficientemente laxa con ellos.

Pero si fuese cierto, como he comentado en otras oportunidades, la corrupción no respeta ideologías ni gobiernos, igual les da a los corruptos que sean gobiernos de derecha o de izquierda, y, si no, por ejemplo, recordemos la yidispolítica para lograr la reelección de Uribe.

Lo que en este caso sorprende de presentarse pruebas contundentes por lo afirmado por López, es que este gobierno de izquierda, que se creía iba a hacer las cosas de otra manera, diferente a los más 100 años de gobiernos de la derecha, resulte obrando de igual forma.

Entonces surge la gran inquietud ¿por quienes pueden votar los colombianos para que legislen y gobiernen, si ambos derecha e izquierda usan en ocasiones los mismos métodos corruptos?