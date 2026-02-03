Por qué Javier Fernández, “el cantante del gol”, se alejó de la radio y la TV para buscar una curul en el Congreso

Ahora busca ser senador y logró el aval del Partido de la U, dirigido por el exregistrador Alexander Vega, y espera que el eco de su voz se convierta en votos.

Javier Fernández Franco, reconocido durante décadas como la voz cantante en el relato de los partidos de la Selección Colombia de fútbol, ha decidido pasar de los micrófonos de la narración deportiva a los micrófonos del Capitolio Nacional, claro está, si logra obtener los votos que requiere para ser elegido senador tras el aval del Partido de la U y su director, el exregistrador nacional Alexander Vega, quien estuvo a cargo de las elecciones de 2022, tanto las legislativas como las presidenciales ganadas por Gustavo Petro.

Aunque se le identifica popularmente como el cantante del gol por su faceta técnica en la narración de fútbol y baloncesto, Fernández es abogado de la Universidad Santiago de Cali, una formación que él mismo ha señalado como fundamental para entender el marco legal del país.

Trayectoria y formación de Javier Fernández

Nacido en Florida (Valle del Cauca) en 1965, Javier Fernández Franco hizo carrera desde la base operativa de la radio, trabajando como auxiliar y recolector de cables antes de consolidarse frente al micrófono en emisoras como Radio Sutatenza y Todelar.

Su carrera en televisión despegó en el Noticiero 9:30 y se consolidó en el Gol Caracol, donde permaneció hasta 2019. Posteriormente, se vinculó a RCN y Win Sports, medios en los que su salida generó controversia debido a las formas y tiempos en que se produjeron los ceses de contrato.

Así, los últimos años han sido un carrusel de emociones para el narrador. En 2024, su salida de Win Sports causó estrépito nacional.

“Es la primera vez que en 41 años de profesión me pasan una carta y además sin justificación, porque la carta dice claramente que no hay ninguna justificación para que yo salga de Win, pero que igual desean que yo no esté por un tema de programación, porque van a hacer una reestructuración, porque seguramente el canal va a tener muchos más programas que fútbol, no sé, eso es lo que alcanzo a entender básicamente, pero siempre les dije que muchos éxitos, que ojalá todo mejore, muchas cosas tendrán que mejorar, es una cosa lógica en todas las empresas”, confesó con franqueza.

Un año después, en 2025, cerró su etapa en el Canal RCN. Lo que muchos interpretaron como retiro prematuro, Fernández lo calificó de metamorfosis necesaria.

“Quiero servirle a mi amada Colombia desde otro ángulo”, sentenció en sus redes sociales. Ese ángulo resultó ser la política. Cansado de la polarización que, según él, desinforma y destruye, decidió que su liderazgo debía trascender el relato deportivo para convertirse en una propuesta de país.

Plataforma política y promesa de campaña del "cantante del gol"

Con el número 9 en el tarjetón, Fernández Franco ha articulado una plataforma política que busca tecnificar la gestión del deporte en Colombia. Su propuesta no se limita a la promoción de la actividad física, sino que plantea reformas estructurales en la seguridad social de los atletas, buscando crear sistemas especiales de cobertura de salud y programas de acceso a vivienda que brinden estabilidad a los deportistas más allá de sus años de gloria competitiva.

Asimismo, su agenda legislativa enfatiza una reforma en el sector educativo para devolver la educación física como asignatura obligatoria en la primaria, y una redistribución del presupuesto nacional que asegure recursos fijos para la infraestructura regional, basándose en los talentos y biotipos específicos de cada zona del país.

Controversia y arena política

A pesar de las críticas que suelen recibir las figuras públicas que saltan a la arena electoral aprovechando su reconocimiento mediático, Fernández sostiene que su aspiración responde a un propósito de vida y a una ética que, asegura, ha mantenido desde sus inicios en la radio.

Si bien su perfil ha estado marcado por una fuerte convicción religiosa y una política de no confrontación con sus colegas de profesión, ahora se enfrenta a un escenario donde el escrutinio dejará de centrarse en la precisión de sus relatos para enfocarse en la viabilidad de los proyectos de ley.

Todo quedará dicho en marzo de este año, cuando Fernández Franco se someta al escrutinio en las urnas, en una contienda donde el Partido de la U busca recuperar espacio legislativo y superar el umbral de votación frente a coaliciones emergentes.

