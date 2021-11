Por qué estuvo bien que Carla ganara el Master Chef

Carla Giraldo demostró en Master Chef por qué sí merecía ganar el concurso: por la calidad de sus preparaciones, principalmente de postres y salsas.

A pesar de las críticas, conocimos el lado del ser humano y lo difícil que le ha tocado. Nada es fácil. Me gustaba mucho ese programa por que permitía conocer esa condicion del ser humano, en sus sus raíces.

A mí tambien me hubiera gustado que ganara Liss o Viña, que son otras dos mujeres berracas. De Frank sí lo apoyaba, pero me hubiera gustado que a la final hubieran llegado Diego y Gregorio, no tanto Frank, que iba siempre en coche.

A veces las estrategias no nos gustan pero es como una novela: con protagonistas y antagonistas. Se acabó Master Chef y extrañaremos sus personajes y preparaciones.