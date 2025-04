- ¿Por qué el uso de ChatGPT agravaría la escasez de agua en el mundo?

Luego del furor que ha generado en la población mundial la nueva característica de ChatGPT que modifica imágenes con un estilo similar al característico sello de la famosa compañía japonesa de animación Studio Ghibli, ha circulado con la misma fuerza, la advertencia del consumo de agua que necesita la Inteligencia Artificial para generar dichas imágenes.

Si bien la relación entre el consumo de recursos naturales y la generación de imágenes es aparentemente clara, se hace un poco ingenuo cuestionar el uso de la IA en el marco del mal uso de los recursos naturales.

Pero, antes de llegar a esto, hay que ver la advertencia que realizó el director ejecutivo de OpenAI al advertir que "las unidades de procesamiento gráfico se estaban derritiendo por la cantidad de solicitudes que se estaban recibiendo". Por esta razón se vieron en la necesidad de implementar una serie de restricciones para generar dichas imágenes.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.