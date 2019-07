¿Por qué el Real Madrid quiere acabar con James Rodríguez?

Un drama es lo que vive el pobre James. Ya el técnico Zidane acaba de aclarar que no lo tiene en sus planes, que no le interesa, que nunca ha sido un jugador para el equipo. Napoles era su destino natural. El presidente De Laurentis estaba decidido a llevarlo pero las trabas de Florentino Pérez dieron al traste con las negociaciones. Las declaraciones de James tampoco ayudaron mucho. Se nota a leguas que lo que quiere el jugador, al menos lo que soñaba era regresar al Madrid, el lugar donde tiene su casa, el lugar donde fue uno de los mejores futbolistas del mundo. Sus declaraciones ayudaron a sembrar de dudas al Napoles en donde esperaban hacerle tremendo recibimiento en el estadio San Paolo, algo parecido a lo que le hicieron a Diego Armando Maradona cuando llegó en 1984.

Pero el Real Madrid no quiere ceder y el Atlético de Madrid, con la declaración que acaba de dar su presidente Cerezo le cerró la puerta en la cara al cucuteño cuando dijo que él no sabía nada de ninguna negociación. Ahora solo quedaría el Napoles pero Florentino no quiere bajar un euro en la negociación.

El Real Madrid con James Rodríguez vuelve a mostrar que es el equipo más despiadado y capitalista del mundo. Por eso es que los que queremos al mundo libre detestamos ese equipo que siempre le paga mal a sus ídolos, miren no más como se fue Ronaldo. Lo de James debe preocuparnos a todos los colombianos porque su carrera está pendiendo de un hilo. Se podría quedar sin equipo. Una injusticia, para muchos James es una de las figuras del fútbol mundial y tiene apenas 28 años pero, con la mezquindad de Florentino, sus días como cracks están contados

