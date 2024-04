Por qué Dollarcity vende los mismos productos de otros supermercados a menor precio

La realidad es que los empaques o calidades aquí pueden variar pero no para mal, le explicamos a qué se debe

Algunas personas han llegado a pensar que los productos que se venden en este establecimiento son ‘piratas’ pues les encuentran algunas diferencias con los que venden en otros almacenes de cadena que no son Dollarcity. Pero la realidad no es que no sean los originales sino que están fabricados en otras partes del mundo, de hecho, por eso también llegan a costar menos, pero la buena calidad es la misma.

El creador de contenido ‘price it col’ explicó porque aunque son los mismos productos pueden lucir diferentes. Sucede que en 2017 Dollarama una empresa canaiendense compró la mitad de Dollarcity. Por lo que incluso en la tienda pueda encontrar artículos que solo venden en centroamérica y por eso no los va a ver en ningún otro comercio en Colombia.

También va a encontrar artículos que son directamente traídos de Canadá de forma evidente, incluso, también puede notarlo en la unidad de medida de algunos productos que vienen en onzas y no mililitros. Este fenómeno lo podrá observar sobre todo en productos de aseo y aseo personal que seguramente son fabricados en centroamérica o en norteamérica lo que en aspecto los diferencia un poco de los de otros comercios.

