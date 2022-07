¿Por qué cuando Falcao fue el mejor goleador del mundo los equipos grandes le hicieron el feo?

Cuando el tigre rugía no había portero que pudiera atajarle un tiro y a pesar de haber sido parte del "Once del año" de la FIFA, los grandes no lo quisieron fichar

Era el año 2012 y un delantero colombiano descrestaba el mundo con su calidad de juego y goles, Radamel Falcao García, se consagró aquel año como el mejor delantero centro del mundo. El 9 del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia se encontraba en el mejor momento de su carrera y lo demostraba con cada una de sus actuaciones, con cada gol que marcaba y con la humildad que siempre lo ha caracterizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Falcao (@falcao)

Lo sorprendente es que el delantero colombiano que se metía con méritos propios en el "Once ideal de la Fifa", no militaba en los grandes equipos españoles, los cuales habían aportado el resto de los jugadores del "Once ideal" de ese año. Sin embargo y a pesar de también haber estado nominado en los premios Puskas, el samario no fue fichado por uno de los grandes equipos europeos de aquel entonces.

Hace 4 años Falcao marcó su primer gol en un mundial. Lo mucho que grité es gol 😭 pic.twitter.com/oQMth6sjyr — jocelyn 🍂 (@highmoremadrid) June 24, 2022

Lo sorprendente del caso es que en la actualidad, jugadores que ocupan esa misma posición, como Lewandoski, suelen ser más valorados y hasta deseados por los grandes clubes. Vale la pena recordar que aún en el mundial de Rusia 2018, Falcao no estando ya en su mejor versión, fue superior al polaco e incluso le marcó a su selección. Las ironías de la vida que tuvo que vivir el tigre, el mejor delantero centro de su época.

