¿Por qué Colombia debe acudir a las urnas para frenar la corrupción?

El próximo 26 de agosto se debe acudir a las urnas para votar siete veces sí en la consulta popular anticorrupción. Increíblemente existen ciudadanos que van a votar negativamente o se van a abstener. A pesar de ello, las decisiones son personales y sus razones tendrán.

Según datos de la Registraduría General de la Nación se realizó una convocatoria para poder realizar la consulta nacional anticorrupción, en donde se enviaron 4 236 682 firmas a la Registraduría. De esa cantidad fueron válidas 3 092 138 firmas, lo que dio vía libre para poder realizar la consulta.

En la actualidad deben ser 12 140 342 de personas como mínimo las que deben acudir a las urnas, pues se requiere de la tercera parte de los 36 421 026 del censo electoral actual. Para que la consulta gane deben votar afirmativamente la mitad más uno del censo electoral, es decir, aproximadamente 6 070 172.

Ciertamente es de admirar a Claudia López, Angélica Lozano, Antonio José Navarro, Antonio Sanguino, Rodrigo Romero, Jaime Navarro y Ángela María Robledo, promotores de esta consulta, al igual que las demás personas, entidades, partidos y movimientos políticos que los apoyaron, por los costos y el tiempo que ello representa. No obstante lo anterior es difícil entender ¿por qué se debe realizar una consulta y además ir a votarla positivamente para que no sigan robando a los colombianos? Por lo mismo. A continuación se expondrán los siete puntos establecidos en la consulta popular anticorrupción con la explicación que considero pertinente a cada uno de estos:

1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del estado.

Este punto se refiere a que se fije un tope de 25 SMMLV, lo que equivaldría en este año a $19 531 050 mensualmente. Lo sorprendente de esto es que actualmente el límite,está establecido en 40 SMMLV, equivalentes a $31 249 680, que multiplicado por 268 congresistas aproximadamente equivale a $8 374 914 240 por cada mes. Un monto exorbitante, comparado con el salario mínimo de 2018 en Colombia de $781 242 y totalmente injusto, toda vez que se los gana una persona a la que le exigen pocos requisitos, en el caso de los congresistas. Para ser senador según la Constitución Nacional (artículo 172) se requiere: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años en la fecha de la elección. Y para ser representante a la Cámara, artículo 177, se requiere: ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección.

En cuanto a los altos funcionarios del estado habría que hacer un análisis a fondo. En este caso, reservo mi opinión, pues se trata generalmente de personas con mayor nivel académico y las condiciones de elegibilidad cambian. Sin embargo, son injustas las diferencias abismales entre las remuneraciones que estos perciben y las que se gana el común de las personas en Colombia, lo cual influye en la desigualdad de los habitantes colombianos, quedando como uno de los países más desiguales del mundo, con un tercer lugar de los países de América Latina, según datos del Banco Mundial.

2. Cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado.

Este mandato no tendría ninguna discusión, pues es algo lógico al demostrar efectivamente que dentro de un debido proceso, como lo establece la Constitución Nacional, en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, una vez demostrada la culpabilidad del corrupto, y sin las dilaciones que se presentan, por parte de los mismos operadores de la justicia y algunos defensores leales únicamente al dinero, obviamente, en este punto, no tendría por qué haber objeción alguna.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

Se cuenta en la actualidad con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), asimismo con la Ley 1882 de 2018, que creó los pliegos tipo a los que se refiere este punto. Sin embargo, y a pesar de que previamente existe normatividad, la cual debería ser suficiente para obviar este mandato, es importante buscar minimizar cualquier acto de corrupción, agregándole valor adicional que refuerce las leyes preexistentes.

4. Presupuestos públicos con participación de toda la ciudadanía.

Con relación a los presupuestos públicos es indispensable saber y conocer cómo se realizaría la participación con ayuda de la ciudadanía, pues tendría que requerir de un consenso de cierta cantidad de personas, lo cual es difícil por la diferencia de opiniones. Además, hay que tener en cuenta que los que participen deben tener conocimiento y experiencia en presupuesto público, para así servir de apoyo y tomar las mejores decisiones. Igualmente, es de gran importancia votar este punto de manera afirmativa dentro del total de mandatos.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

Este mandato debería ser de obligatorio cumplimiento, pues se trata de la representación de millones de personas y esto requiere de una responsabilidad, compromiso y por tanto una explicación y justificación a cada ciudadano colombiano por medio de la rendición de cuentas.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

Este punto es de vital importancia, pues se debe conocer si la persona elegida se está enriqueciendo por medio de las distintas formas de obtención adicional de dinero, que están enmarcadas dentro de la corruptela que abunda en el país, por cuanto cada representante del pueblo debería exponer sus bienes públicamente al inicio y al final del periodo para el cual fue elegido.

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

Excelente para las personas que se han perpetuado en el poder, lo que se ha traducido en daños a la sociedad, sin ningún beneficio más que para el propio servidor público.

Una vez leído y analizado cada punto de la consulta resulta injusto que como colombianos se deba asistir a las urnas para suplicar que no los sigan robando. No obstante, cuando se ve todos los días en diferentes medios de comunicación la cantidad de hallazgos por entidades de control se tiene la obligación ética y moral de acudir a votar y hacer algo, aunque no se esté de acuerdo y parezca injusto para muchos.

Para terminar, a pesar de no estar de acuerdo con la consulta se debería votar afirmativamente, indiscutiblemente, para evitar que sigan robándonos, debido a que se trata del cuidado de los recursos de todos los colombianos. Y como dice un adagio no popular: “robar, no es solo meter la mano al bolsillo”. Existen mil maneras de hacerlo, por medio de las cuales se despoja a las entidades y a los ciudadanos de su dinero, lo que se convierte en la llamada corrupción, que para mi concepto es incuantificable, pues considero que es muy difícil llevar la cuenta de todo los desfalcos que ha habido, en los que en ocasiones se han visto involucrados los mismos organismos de control y adicionando lo que a la fecha no ha salido a la luz pública, ni saldrá, lo cual evidentemente termina haciéndole tanto daño a Colombia y a sus habitantes.

