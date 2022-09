¿Por que aplauden a Petro si lo único que hizo fue copiarse de Cantinflas?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

septiembre 21, 2022

Para poder opinar al respecto, de nuevo vi esa gran obra del cine mexicano de hace 55 años, en la que Cantinflas, en una reunión internacional de los verdes y los colorados expresó con otras palabras lo que Petro dijo en Estados Unidos en la reunión de la ONU. Los medios de comunicación que hoy expresan y alaban debieran revisar que la historia en muchas ocasiones nos ha dicho que todo lo dicho se ha dicho muchas veces y estamos en lo mismo. Revisar que no es nada nuevo lo que dijo Petro y que no presento soluciones; entendí que no se ha ganado nada.

Por ejemplo: si Petro en ese lugar hubiera expresado que para derrotar el problema del narcotráfico los países industrializados podrían comprarle a Colombia toda la hoja de coca que se produce y que hoy está siendo utilizada por municipios y familias de Lerma, Cauca, que sacan harina para elaborar comestibles, medicinas y abonos, nos ayudarían mejor; de esa manera, sacaríamos adelante los proyectos soñados sin cambiar el cultivo de la hoja de coca, que se puede convertir en harina para beneficio alimentario, de abonos y medicinas. Se sabe que algunos que reciben actualmente ayudas para cambiar de cultivos no acaban la coca que entregan a los narcotraficantes que siguen produciendo la pasta de cocaína, que es la verdadera causa de los males en el mundo entero.

En aquella película, Cantinflas dijo lo que pensaba, sobre lo que piensan los verdes y los colorados, a quienes tildó de ser los responsables de la situación del mundo en aquella época.

Hoy Petro pidió lo mismo sobre la economía, pero pidió que no cobren los préstamos sino que los perdonen y se utilicen para el medio ambiente. En aquella época Cantinflas pedía que la mejor ayuda para los países pobres era que le vendan lo que los pueblos necesitan más barato y que no cobren tantos intereses.

Por otra parte, Cantinflas expresaba que los países deben ver a la humanidad en paz y ayudándose mutuamente. Hoy Petro, respaldado por partidos de izquierda no ha llamado a los países que no permiten la libertad de expresión y persiguen las libertades de la oposición; en esa reunión debió pedir que esos países deben cambiar y dejar en libertad a quienes encarcelan por pensar distinto. Tampoco pidió que esos países saquen a sus pueblos de la esclavitud de las dictaduras, pero si mantiene junto a ellos exaltándolos cuando han empobrecido y desterrado a sus compatriotas.

No es cierto que los narcotraficantes vencieron al mundo entero. Por años se ha luchado de muchas formas y perdido millones de vidas y economía. Él sabe por ejemplo cuánto daño le ha causado a Colombia los apoyos a quienes extraen de Colombia la pasta de coca que es trasportada desde Venezuela.

El pueblo Colombiano se pregunta cuál es la verdad de lo dicho por Petro, que no respetó al pueblo que no comparte su ideología enredada en el congreso y que solo está pretendiendo hacer más daño al pueblo pobre, que tiene que pagar la gasolina más cara y los alimentos que seguirán subiendo y de eso no se habla nada.

El pueblo colombiano no es un pueblo pobre como se quiere hacer ver; es un pueblo rico de ideas que muchos producen con su esfuerzo y trabajo. La pobreza existe en sus dirigentes que armados por la hipocresía de partidos, buscan beneficios personales que terminan en viajes, viáticos y gastos innecesarios que son la consecuencia de la corrupción y el despilfarro del dinero que también se está viendo en este gobierno por todas partes.

La paz total se podrá ver cuando los países vecinos también la tengan; un buen garante debe ser ejemplo de vida humana y no defensor de ideas que perjudiquen a sus propios conciudadanos.

