¿Por qué ahora sí le llegó la buena hora a RCN?

Muchas preguntas podría hacerse uno como televidente común y corriente sobre el cambio que ha presentado esta semana el rating de sintonía en el horario prime time, después de 5 años de hegemonía de Caracol y luego de muchos intentos de RCN por recuperar el liderazgo en este horario, con inversiones altas en productos fallidos. Pues bien, al parecer, los números de estudios de sintonía indican que ahora sí le llegó la buena hora de recuperarse, más que bien merecido.

El Canal Caracol siguiendo la fórmula importada, para muchos ya desgastada, que para expertos expresa fatiga, los llamados realities, lanza con bombos y platillos El Desafío Súper Regiones 2019, donde denota una inversión millonaria en producción y un premio de un millón de dólares como se afirma. Mientras tanto, el Canal RCN revive con capítulos nuevos, en lo que técnicamente se puede llamar una segunda temporada, la comedia de El man es Germán, una producción decorosa, moderada en inversión, con un gran actor como Santiago Alarcón y un elenco de trayectoria, producto de un excelente casting que sabe con experiencia y con éxitos el valor del profesionalismo de la actuación en la pantalla chica.

¿Por qué a RCN le llegó la buena hora? Porque RCN aplicó el sentido común: primero, con el regreso de Betty la fea, que ha sido, quieran o no, exitoso, sobre todo para el público que no la alcanzó a ver en su premier o en las repeticiones de las tardes; segundo, con la segunda temporada de El man es Germán, ya que los colombianos necesitan reírse, pensar en otras cosas diferentes a la crisis que vive el país, agobiada por una polarización que ha puesto nervioso al ciudadano de a pie. Como consecuencia, ¿qué se desea ver el colombiano en televisión nacional? Pues algo distinto al trauma que causan los noticieros que anteceden a estos horarios de prime time cada noche, contando poco de esperanza y a veces incitando a la polarización de un país, que va está cada vez más cerca al abismo.

La ecuación es que el televidente desea con ansiedad algo que le lleve entretención, que le produzca bienestar, diversión, que lo haga olvidar la realidad por un momento y sobre todo con una historia bien realizada, acogedora y donde los personajes representan al hombre común y corriente, al colombiano normal. A diferencia del Canal Caracol que sacó de su bolsillo una inversión de gran capital y pensó seguramente que ese es el único factor para garantizar éxito (no es así), El Desafío Súper Regiones 2019 es para algunos también un exagerado culto a la estética y la vanidad del cuerpo humano, pocos colombianos nos parecemos a ellos, son superhéroes criollos inflados a la fuerza para convertir a como dé lugar sus vivencias personales en interés nacional, cosa que a la gran mayoría de colombianos poco les importa. Lástima por Andrea Serna, una gran profesional. En mi criterio, aquí no va a pasar nada con ella… solo es víctima de una mala decisión, de falta de creatividad, de volver a lo mismo, no identificar lo que respira el televidente, que por encima de todo hoy desea otra alternativa antes de conciliar el sueño, si es que lo logra, en un momento coyuntural de fomento del odio que vive el país.

Paradójicamente, el Canal RCN tiene la gran oportunidad ahora y es demostrar su excelente prestigio de producción a nivel de comedias y telenovelas en la historia de la televisión nacional… en buena hora para RCN y los televidentes sedientos de buenas producciones colombianas.

Y por su parte, el Canal Caracol, si la tendencia de sintonía continúa, debe reflexionar, entregar rápidamente el millón de dólares, porque todo indica que no son sus atletas del desafío los ganadores sino que… ¡El man es Germán!

