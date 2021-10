Por no lamberle al alcalde Quintero, sale de Telemedellín importante periodista

.Publicidad.

Las presiones a los medios de comunicación por parte del alcalde Daniel Quintero son una constante. Hace dos semanas la directora del canal Johanna Fuentes, renunció por que se cansó de la presión por parte de la alcaldía para que hablar bien de Quintero. Ahora, en un hilo de Twitter, Hernán Muñoz, director del sistema informativo, explicó las razones por las que deja el cargo. La injerencia de Quintero fue fundamental para tomar la decisión.

Según Muñoz, el canal ya no está para defender a la gente sino "para defender a Quintero". Desde la alcaldía vendría la orden de presionar a Muñoz y al canal y a expresar su disgusto porque se estaban publicando noticias que afectarían a la alcaldía.

En sólo 18 meses han renunciado tres directores del canal.

Este es el twitter por el que Muñoz mostró su disgusto:

¡No era rumor! Hoy me notificaron el despido en @Telemedellin. Hasta esta noche seré el director del Sistema Informativo. La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última emisión. Hilo: — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Entré ilusionado cómo Dir. del Sistema Informativo. Lanzamos una propuesta que apenas construíamos bajo el liderazgo de @JohaJaramilloP quien me permitió ejercer un periodismo serio y transparente para la gente, basado en el equilibrio y los principios de esta profesión. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Sin embargo, un día después del despido de @JohaJaramilloP, llegó @deninsonmendoza. En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero "ya no sería para la gente sino para defender al alcalde @QuinteroCalle". — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

La reunión estuvo tensa, porque además se atrevió a decir que él decidiría sobre los informes especiales, tarea propia de mis funciones como director. Al final, se incomodó porque le sugerí que debíamos seguir hablando en el lenguaje de la ciudad y no en el del alcalde. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

En el mismo comité se mostró en desacuerdo porque publicábamos denuncias ciudadanas como hurtos, un flagelo que afecta y le duele a la gente, y que a la administración municipal evidentemente le incomoda. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Escuchar a una silletera inconforme durante el Desfile de Silleteros también les incomodó. Les molestó que por 1ra. vez emitiéramos una denuncia, que no se trató de ningún ataque, puesto que hasta el mismo secretario de Cultura se excuso al aire y le puso punto final al tema. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Recibí presiones verbales disfrazadas de peticiones o sugerencias que, entre otras cosas, tenían la intención manipular información a favor de la Alcaldía. Si bien ellos deciden, tengo la certeza que informar desde lo público es un compromiso con la verdad, ante todo. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Fueron meses de mucho aprendizaje, encontré una redacción de 31 profesionales maravillosos que reconocieron mi trabajo y mi sello. Ellos me preocupan. Algunos no pueden ni siquiera preguntar en algunas ruedas de prensa por miedo a ser despedidos... Ya están advertidos. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Me voy, con la calma y la tranquilidad de seguir siendo el periodista que me he prometido ser. Sin juegos, sin silencios cómplices, sin manipulaciones. Leal con la gente. Gracias a todos mis colegas y amigos. Vuelvo a una búsqueda laboral lleno de aprendizajes. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Me negué a hacer lo que éticamente no debe hacerse; me mantuve coherente; dormí tranquilo y lo entregué todo.

Ojo, mucho ojo con nuestro canal. Ya no queda nada de lo que fue alguna vez. — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021