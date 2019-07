Por evitar una presunta catástrofe ambiental, el alcalde de Sogamoso fue suspendido

¡Hasta que por fin le dieron al alcalde de Sogamoso! La Procuraduría General de la Nación luego de haber destituido en primera instancia a Sandro Néstor Condía Pérez, decidió suspenderlo por ocho meses, cuando solo le faltan seis para acabar su mandato. Es una sutil jugada política, en el país del todo vale. ¿Los motivos? Aparte del verdadero que es político, aduce motivos técnicos pero jamás la Procuraduría los ha mostrado.

Desde el 23 de enero de 2016, el alcalde anunció públicamente en una reunión de alcaldes de Boyacá, citada por el gobernador Carlos Amaya, que el relleno sanitario de Sogamoso estaría llegando a su tope máximo solamente en pocos meses. En el relleno Terrazas del Porvenir depositan sus desechos 44 municipios del departamento, incluido Sogamoso.

-Publicidad.-

Luego de muchas reuniones con los alcaldes, el gobernador, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de evaluaciones técnicas en las que se explicó la urgencia de la construcción de un nuevo vaso en el relleno y ante las reiteradas evasivas y aplazamientos en la inversión, el alcalde Condía le solicitó al gerente de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios S.A. ESP, propietaria del relleno, suspender, el 20 de octubre de 2017, de manera indefinida el servicio para los municipios.

Los argumentos de Coservicios, de la cual es presidente de la junta directiva el alcalde, para suspender el servicio estuvieron soportados con estudios técnicos, avalados por la Superintendencia de Servicios Públicos. De otra parte, también fueron evaluados los riesgos sanitarios por los que podría atravesar el municipio si no se tomaban las medidas pertinentes.

Publicidad.

Luego de un prolongado tire y afloje, la gobernación invirtió cerca de 4.000 millones de pesos en la construcción de un nuevo vaso para que depositen sus desechos los 43 municipios, dando tácitamente la razón a las preocupaciones del alcalde y de Coservicios.

Pero pudieron más los argumentos políticos del mandatario de los boyacenses y su influencia en la Procuraduría para que esta profiriera la destitución primero y ahora la suspensión en contra del alcalde y de los sogamoseños. Paradójicamente, el gobernador es del partido verde y una de las ciudades que más le aportó en votación fue Sogamoso, por lo que los dirigentes locales de todos los partidos, incluido el suyo, no entienden por qué de su actuación en contra de Sogamoso.

Así las cosas, vendrá un nuevo alcalde, designado por el gobernador, a instalarse en una silla por estos meses con ley de garantías y a ordenarles a unos funcionarios que no lo verán con muy buenos ojos. Lo que se escucha y ronda en los mentideros políticos es que otra cuestión hubiera sido si la Procuraduría se hubiera pronunciado por malos manejos financieros o por corrupción, “pero por defendernos de los riesgos de una emergencia sanitaria como la que sucedió en Bucaramanga, me parece el colmo”, se expresó uno de los consultados y quien además afirmó no ser partidario del alcalde.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!