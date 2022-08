El 10 colombiano sigue sin conseguir equipo y los únicos clubes que ofertan por él no tienen el dinero para igualar su sueldo, razón importante para rechazarlos

No hay duda que si James Rodríguez quiere jugar la próxima temporada tiene que hacer un cambio radical en sus prioridades. Hasta el momento, muchos clubes han ofertado por él; pero no ha querido aceptar las condiciones de ninguno, y la razón principal es porque no igualan el sueldo que actualmente está ganando en Qatar.

Recordemos que James Rodríguez está ganando un salario anual de 12 millones de euros, algo así como 52 mil millones de pesos colombianos, y no quiere por nada del mundo dejar de recibir dicho monto en su nuevo destino. Clubes como el Botafogo, Atlético Mineiro, y en las últimas semanas, Flamengo, han mostrado su interés por el 10; pero James nada que quiere aceptar el fichaje por el tema de la plata.

El club brasileño quiere contratarlo después de que Oscar, referente brasileño, también rechazara su oferta; pero hasta ahora James no truena ni relampaguea y lo más probable es que también bote a la basura el ofertón del Flamengo.

Se cayó el pase de Óscar al Flamengo y toma fuerza otra vez el nombre de James Rodríguez en la escuadra brasileña... Tranquilo el equipo que quiere seguir armando el Mengao...🤯🤯 — Sólo Deportes (@SoloDeportes_Ve) August 16, 2022

James debería dejar atrás sus caprichos y de una vez por todas poner por encima de sus lujos al deporte que lo puso en el mapa. Con su presente, ningún club cuerdo le pagará la fortuna que pide, y si quiere seguir jugando tendrá que dejar de ser un avaro y ser como Falcao, humilde. El tigre se bajó el sueldo solo para seguir en una liga top.