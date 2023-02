Polo Polo, el bufón de la 'gente de bien'

Por: Diana Patricia Arias Henao |

febrero 20, 2023

En Paracolandia es normal ver marchantes que portan brazaletes nazis. Esto ocurrió el 15 de febrero de 2023 en la manifestación convocada por el bufón de los antipretistas, influencer y representante a la Cámara elegido en 2022, Miguel Abraham Polo Polo. La contramarcha se debió a la convocatoria del presidente Petro para el día anterior, que resultó bastante escuálida en comparación con la de la oposición, que tampoco puede considerarse masiva. Las causas pueden ser, de un lado, la preocupación de los colombianos por el alto costo de vida, en especial, el crecimiento incesante de los precios de los alimentos y de la gasolina, sumado a la estrategia de la oposición de convocar a punta de mentiras a los sectores inconformes con la gestión gubernamental y a gentes radicalizadas. Tampoco faltó la mano negra de los medios de comunicación ni de los sectores económicos, para lograr tal objetivo, donde el Bufón de la oposición, el Polo Polo, nos puso polo a tierra.

Bufón proviene de la lengua italiana y representa a un personaje similar a un payaso, que provoca risas y entretiene a un público particular. En la antigüedad, entretenían a los monarcas en eventos cortesanos. Solían ser personas con anormalidades y cuya gestualidad generaba burlas. Podría decirse que, en muchas ocasiones, los reyes se reían de los bufones, y no de sus actos . Comúnmente eran enanos, locos, bobos, raros, jorobados, quemados, deformes o grotescos, quienes al aceptar las humillaciones de los poderosos convirtiéndose en sus marionetas y títeres de carne y hueso, ocupaban lugares privilegiados a lo largo de la historia, caracterizándose por su imprudencia y sátira exuberante. En tiempos remotos, se les concedió el insólito mérito de humanizar al gran mandatario, haciéndole sentir, supuesta y temporalmente, como un mortal más. Algunos bufones reales llegaron a tener verdadera influencia sobre los gobernantes, siendo sus protegidos y recibiendo dádivas para ellos y los suyos.

Los bufones ocuparon entonces un lugar privilegiado en la historia del poder medieval. Su sentido del absurdo los mantenía vigentes. En las dictaduras, la risa, es casi un lujo. Les daban cachetadas para la mofa de los espectadores, y el buffo, terminaba con la cara inflada para amenizar sus fiestas durante el medioevo y el renacimiento. A punta de decir sandeces y aguantar humillaciones, el bufón podría ascender en la escala social. De hecho, los que venían de las clases más bajas solían proporcionar una perspectiva más fresca y divertida. Eran tontos anormales que daban risa, claramente casos especiales, poseídos inclusive por una maldición. Al venir de una clase baja no representaban una amenaza al poder Real .

Nadie cuestionó el lugar sagrado y la función de Bufón hasta la época de la Revolución Francesa. Ciertamente el papel del bufón es comprensible en monarquías pero no en sistemas políticos democráticos. Los bufones y los payasos pueden ir al circo a hacer sus monerías, pero no al Congreso. Digamos que Polo Polo más que cumplir con su función de legislar, cumple con su cometido de entretener a un cierto tipo de público, el cometido propio de un bufón. Lamentablemente la arena política se ha convertido en un espacio parecido a los tiempos de otrora, donde este tipo de bufones son apoyados para divertir a sus patrones y satirizar al poder.

Su cometido claramente está en hacer reír con sus gracias o desgracias a la corte uribista y en especial a ignorantes que siguen postrados en ver al presidente de la República como un guerrillero. Sí, Petro fue guerrillero, todos lo sabemos, nadie lo niega y tenemos claro que dejó las armas en 1991, hace 32 años, cuando Polo Polo no había nacido aún producto de la práctica incestuosa entre sus padres cristianos evangélicos, que eso si, no fueron muy apegados a las escrituras sagradas cuando saciaron sus instintos carnales en el seno familiar, pero que fundaron su propia iglesia en Tolú por allá en el 2004. De dichos coitos contrarios a los preceptos religiosos y genéticos, nació en Cartagena Polo Polo, el 28 de febrero de 1996. Adicionalmente, su abuelo paterno y materno eran medios hermanos, compartiendo el mismo padre.

Al igual que su religiosa familia, Polo Polo se jacta de tener posiciones conservadoras, aunque sus actuaciones se alejan de los postulados cristianos y de las costumbres de un típico conservador. Una cosa es que estos sectores sean precisamente los que lo aplauden y avivan en sus circenses vociferaciones y otra cosa es que sea un digno representante de los valores ideológicos que deberían emerger del conservadurismo y del cristianismo. Los principales valores cristianos dicen fundarse sobre el respeto, la humildad, el amor, la tolerancia, la armonía, la libertad, la equidad, la paz, entre otros. Todos ellos completamente ausentes de los comportamientos públicos del representante a la Cámara por las negritudes, que precisamente se ensaña día a día en burlarse del aspecto físico y de las posturas políticas de Francia Márquez, una digna y real representante de las negritudes, y hoy electa por el pueblo, Vicepresidenta de la República de Colombia.

Manifiesta que Francia es una vergüenza para los pueblos negros, cuando realmente él es un vergüenza para cualquier ser humano respetuoso de las democracias, independientemente de su poder. En su gigante ignorancia se burla del peso de la vicepresidenta y manifiesta, poniendo sus fotos en Twitter, su centro de operaciones: “¡Más inflación y se revienta! Y los niños de La Guajira y Chocó muriéndose de hambre”, trinó el legislador, desconociendo que lamentablemente las muertes de los menores en dichos territorios por falta de alimentos y asistencia médica, es histórica, y proviene precisamente del abandono estatal de los gobiernos precedentes que tanto idolatra, como el de su adonis, Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente por sus comunes manifestaciones ofensivas y llenas de odio sobre las poblaciones afro que dice representar, el Movimiento Fernando Ríos Hidalgo que avaló su curul, le retiró el apoyo. Su puesto en el Congreso tiene 12 demandas de nulidad electoral en curso ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, fundamentadas en presuntas irregularidades en la inscripción de su candidatura y el “posible incumplimiento de los requisitos relativos a la circunscripción especial de afrocolombianos. Se le acusa de autodenominarse afro, y de no contar con el debido soporte de algún Consejo Comunitario conforme lo requiere el decreto 1640 de 2020, así:

1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

2. Contar con la certificación de pertenencia étnica.

3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras”.

Polo Polo está al nivel de la liendra o de Jefferson Cossio, como influenciadores mediáticos, pero no está al nivel de un Álvaro Gómez Hurtado, como un representante del conservadurismo. No podemos negar que estos influenciadores tienen muchos seguidores, lo que denota las grandes carencias que tenemos como sociedad.

Polo Polo se dio a conocer en las elecciones presidenciales de 2018, avivando con su estilo bufonesco al candidato Iván Duque. En 2019, aspiró a la Alcaldía de Tolú pero no obtuvo el aval del Centro Democrático al considerar que sus 23 años eran un obstáculo, retirándose del partido. Pero su cristiano padre le consiguió el aval con el apoyo de su cristiana comunidad evangélica a través del Partido Colombia Justa, sin embargo, no ganó. En 2022, lo eligieron las bancadas y colombianos que están llenos de odio contra Gustavo Petro, no en vano sus tutoras son las caóticas uribistas, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Polo Polo, es el típico joven Cabal, incluso fue la Senadora la que terminó pagando sus estudios universitarios.

Este representante a la Cámara se la pasa provocando en Twitter sin descanso, menoscabando la democracia, con trinos como este: “Así como en Alemania se prohibió el nazismo, seria lindo un proyecto de ley que prohíba la apología comunista en Colombia. Teniendo en cuenta que las guerrillas y partidos políticos afines a esta, han sido los culpables de tanto desplazamiento forzoso y derramamiento de sangre”. Claramente, los mayores descuartizadores de seres humanos, condenados por masacres, desplazamientos y genocidios en Colombia, obedecen a grupos de extrema derecha asociados parcialmente con agentes del Estado. Justamente, después de la marcha amenazó al presidente con irse a un paro más agresivo, portando ilegalmente prendas de uso privativo de la Policía Nacional. Se referirá a un paro armado?.

Alienta el asesinato de animales para la diversión de los humanos que suelen emborracharse y avivarse como lo hacían los romanos mientras los leones despedazaban hombres en medio de festines y venganzas en el Coliseo romano. Polo Polo llama bobos útiles a todos los que no estamos encarnizados contra el gobierno de Gustavo Petro, pero no se da cuenta que precisamente esa es su calidad en la mancillada política colombiana. Él es un bufón utilizado por personajes siniestros que perdieron el control del Palacio de Nariño por la voluntad electoral que le dio el triunfo al actual presidente.

Este personaje pretende ser cómico, pero no deja de ser grotesco y peligroso, resultando ridículo y molesto para gran parte de los colombianos, que nos distanciamos de aquellos seguidores de las prácticas de extrema derecha. Su comportamiento se aleja de la seriedad que implica un cargo público y devela el bajo mundo en el que se ha convertido la rama legislativa colombiana. Pareciendo más una casa estudio, dónde el más polémico resulta ser el más notorio. No necesitamos influenciadores en el Congreso, porque el cometido de los legisladores no es mover masas ni ganar likes sino hacer las leyes. Un congresista no debe animar las vías de hecho violentas o agresivas, muy por el contrario, debe restringirse a las de derecho. Una sociedad sana no elegiría bufones para que le dicten sus normas, así como un empleador sensato no contrataría un arlequín.

Polo Polo no tiene ninguna experiencia política, pero en la actualidad se gana más de 30 millones de pesos mensuales que salen del erario público. Mientras los niños de La Guajira se mueren de hambre y de sed, y él no es que sea muy fit. Ojalá que no se nos convierta el dicho de tras de bufón…