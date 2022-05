"Podrán decir lo que quieran de Vicky Dávila pero como presentadora nadie la supera"

.Publicidad.

El último gran debate presidencial antes de la primera vuelta electoral, organizado por El Tiempo y revista Semana sirvió para comprobar que ninguno de los aspirantes a ser el mandatario colombiano reboza de carisma o inteligencia. Lo que si quedó claro es que Vicky Dávila, maltratado por tantos periodistas afines a Petro y por usuario de redes que no comulgan con su posición editorial, es una maestra de la presentación ante las cámaras.

La señora Dávila fue uno de los puntos más altos de un desteñido debate presidencial. Hasta alguien tan cercano al petrismo como el reconocido periodista Sergio Barbosa, creador de Estilo RCN, reconoció el gran trabajo de Vicky:

-Publicidad.-

Pueden decir lo que quieran de @VickyDavilaH pero como presentadora nadie la supera! Se lució moderando el debate, valiente y parada en su posición . Además me encantó cómo estaba vestida y arreglada el debate ha sido el mejor de lejos! — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) May 24, 2022

No cabe duda, que a la hora de entrevistar, guste o no, Vicky no tiene rival.

Publicidad.