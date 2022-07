¿Podrá el gobierno de izquierda reparar a una Colombia resquebrajada?

La ultraderecha, resentida con razón, lanza diversos pánicos (sociales, económicos, políticos) que harán mella en nosotrxs solo si desconocemos cómo han sido los mecanismos infames, inhumanos, solapados de quienes se oponen, no sólo al cambio sino, sobre todo, a la dignidad, la educación de amplio espectro, la justicia, la inclusión y la interculturalidad.

Elegido el primer gobierno de izquierda progresista en Colombia, 24 horas después, sectores de ultraderecha empezaron a poner palos en la rueda de un proceso de cambio que todavía no arranca.

Nuestro reto será replicar menos el odio, el meme, la burla difamatoria y más la formación de discurso, opinión, posibilidades de comprensión y de crítica; ojo, incluso de cara al nuevo gobierno de Colombia, pues definitivamente no quisiéramos derivar en ninguna opción dictatorial o autárquica como las que fingen funcionar en el mundo.

No seamos como aquellos que durante mucho tiempo suprimieron la posibilidad de la diferencia en Colombia.

A la derecha radical le queda aprender a ser oposición y entender que "Vivir sabroso" no equivale a "Me levanto y no hago más ná", como dice la canción de El Gran Combo, sino vivir para amar, gozar y trabajar en condiciones que le den dignidad a la existencia.